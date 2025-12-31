Қоғам назарындағы 2025: Ең көп талқыланған оқиғалар мен тұлғалар

2025 жыл Қазақстан үшін әлеуметтік, мәдени, спорттық және саяси салаларда елеулі оқиғаларға толы болды. Ел азаматтары үшін бұл жыл тек күнделікті өмірді өзгертумен шектелмей, қоғам назарын аударған тұлғалар мен оқиғалар арқылы есте қалды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Әлеуметтік салада ең көп талқыланған жаңалықтардың бірі – әлеуметтік төлемдердің өсуі. Ұлттық статистика бюросының ресми мәліметіне сәйкес, 2025 жылы 1,2 миллион отбасы атаулы әлеуметтік көмек алды, ал ең төменгі жалақы 145 000 теңгеге дейін көтерілді. Бұл өзгерістер әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз етуге және азаматтардың тұрмыс сапасын арттыруға бағытталды.
Білім саласында инклюзивті білім беру жүйесінің көрсеткіші рекордтық деңгейге жетіп, 91%-ды құрады. 7 800 мектептің 7 100-і балаларды инклюзивті оқытуға бейімделді. Бұл – соңғы 10 жылдағы ең жоғары көрсеткіш, қоғам мен медиада кең талқыланды.
Спорт саласында Алматының «Қайрат» футбол клубының Чемпиондар лигасының жалпы кезеңіне шығуы ең көп назар аударған оқиғалардың бірі болды. Ұлттық футбол тарихында алғаш рет орын алған бұл жетістік спорт сүйер қауымды дүр сілкіндірді. Сондай-ақ, 2025 жылы қазақстандық спортшылар халықаралық жарыстардан 1006 медаль жеңіп алды, оның 300-ден астамы алтын болды.
Мәдениет пен өнер саласында да ел назарын аударған оқиғалар болды. Қазақстандық театр ұжымдары мен өнерпаздар 350 халықаралық марапатқа ие болып, әлемдік деңгейде танымалдыққа қол жеткізді. Бұл ақпараттық алаңдарда жиі айтылып, әлеуметтік желілерде талқыланды.
Саясат саласында маңызды заңнамалық өзгерістер қоғамның белсенді талқылауына себеп болды. Мемлекеттік басқарудағы ашықтық пен кері байланыс жүйелерінің дамуы халықтың мемлекеттік органдарға сенімін 63%-ға дейін көтерді. Бұл көрсеткіш алдыңғы жылмен салыстырғанда 8% жоғары.
Ақпараттық кеңістікте 2025 жылдың басты кейіпкерлері — саясаткерлер, кәсіпкерлер, мәдениет және спорт саласының өкілдері болды. Медиадағы зерттеулерге сәйкес, ең көп қаралған жаңалықтар мен мақалалар осы тұлғаларға қатысты жарияланды, ал әлеуметтік желілерде оларға арналған пікірталастар миллиондаған оқырманға жетті.
Осылайша, 2025 жыл қоғам үшін маңызды әрі есте қалатын жыл болды. Әлеуметтік саясат, білім беру, спорт, мәдениет және саясат саласындағы жетістіктер мен оқиғалар ел назарын аударды, талқыланды және болашаққа нақты әсерін тигізді. Бұл жыл қоғамның динамикасын, өзгерістерге дайын екендігін және ұлттық жетістіктерді мойындай білетінін көрсетті.