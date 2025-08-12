Қазақстанның соңғы жаңалықтары
ҚазҰУ студентінің қаза болу себебі белгілі болды

Бүгiн, 12:13
BAQ.KZ - архив
Фото: BAQ.KZ - архив

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ студентінің қаза болу себебі белгілі болды, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.

Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбектің айтуынша, ҚазҰУ-да орын алған қайғылы оқиға бойынша тергеу органдары әлі де жұмыстар жүргізіп жатыр.

Сот шешімдері немесе қорытындылар шыққанға дейін айта алатыным, бұл негізінен, отбасылық ішкі трагедия, – деп түсіндірді министр.

Министрдің айтуынша, "Өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізу" бабы бойынша қылмыстық іс қозғалады.

Бұл университетке де, оқу процесіне де байланысты емес, отбасылық ішкі трагедия. Жақын уақытта ресми ақпарат беріледі, – деді Саясат Нұрбек.

Еске салайық, 30 шілде күні ҚазҰУ студенті 14-қабаттан құлап қаза тапқан еді. 

