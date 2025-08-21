Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Қаздан қашқан бала: Америкалық рэпер 3 жасар қазақ баласының видеосын жариялады

Бүгiн, 18:00
коллаж BAQ.KZ
Ақтөбелік балақайдың қаздан қорқып, жүгіріп бара жатқан видеосы әлемге тарады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Әлеуметтік желіде 3 жасар баланың қаздан қорқып жылап қашқан сәті түсірілген видео кеңінен таралуда. Видео көпшіліктің қызығушылығын тудырды. 

Аталған бейнежазбаны америкалық рэпер Snoop Dogg өзінің парақшасында жариялаған.

Қаздан қашып жүрген сары томпиым, - деп жазған баланың әкесі Махамбет Ермеков инстаграм парақшасында.

Әкесі баласының қаздан қорыққан сәтін 9 тамыз күні түсіріп, TikTok-қа жүктеген. Нәтижесінде ол жерде 25 миллионнан аса қаралым жинаса, ал Instagram желісінде 105 миллионнан аса қаралым жинаған.

