Қазақы нақыштағы тау курорты: Алматының жаңа бренді қандай болады?
Үкімет Алматы тау кластерін дамытуға басымдық берді. Жоба аясында 60 шақырым шаңғы трассасы, 11 аспалы жол салынып, 5 мың жаңа жұмыс орны ашылады.
Алматы тау кластерін дамыту аясында қолға алынған Almaty SuperSki жобасы Қазақстандағы ең ірі туристік бастамалардың біріне айналуы мүмкін. 60 шақырым шаңғы трассасы, 11 аспалы жол, мыңдаған жұмыс орны және киіз үйден шабыт алған сәулет. BAQ.KZ тілшісі жаңа жоба туралы белгілі болған негізгі деректерді жинақтады.
Қазақстан Үкіметі Алматы тау кластерін дамытуды ел туризмінің негізгі бағыттарының бірі ретінде айқындап отыр. Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов Almaty SuperSki тау курорты жобасының құрылысы басталғанын мәлімдеп, барлық жұмысты сапалы әрі уақытылы аяқтауды тапсырды.
Жоба авторларының пікірінше, Almaty SuperSki тек жаңа шаңғы курорты емес, Алматыны әлемдік тау туризмі картасына шығаруға бағытталған ірі туристік экожүйеге айналмақ.
Президент тапсырмасынан басталған жоба
Үкімет отырысында Олжас Бектенов Мемлекет басшысы туризмді экономиканың жаңа өсу нүктелерінің бірі ретінде белгілегенін еске салды.
Премьер-министрдің айтуынша, соңғы жылдары туризм саласында оң өзгерістер байқалғанымен, инфрақұрылымның даму қарқыны әлі де жеткіліксіз.
Әсіресе Президенттің Алматы облысына сапары кезінде өңірдің туристік әлеуеті толық пайдаланылмай отырғаны айтылған.
Осыған байланысты Үкімет Алматы тау кластерін дамытуға ерекше назар аударып отыр.
Қазіргі таңда маңызды жобалар жүзеге асырылып жатыр. Мәселен, Almaty SuperSki тау шаңғысы курорты жобасы бойынша белсенді жұмыс жүргізілуде. Бұл туристер легін едәуір арттыруға мүмкіндік береді. Құрылыс жұмыстары басталды, – деді Бектенов.
Премьер-министр барлық өңір әкімдіктеріне туристік инфрақұрылымды дамытуды жеделдетуді, туристердің қауіпсіздігі мен қызмет көрсету сапасын бақылауда ұстауды тапсырды.
Almaty SuperSki не үшін қажет?
Жобаны жүзеге асырып жатқан Kazakh Tourism Development компаниясының бас атқарушы директоры Ержан Еркінбаевтың айтуынша, Almaty SuperSki жобасының негізгі мақсаты – Алматы тау кластерін халықаралық деңгейдегі туристік орталыққа айналдыру.
Бүгінде Алматы Қазақстандағы ең танымал туристік бағыттардың бірі болғанымен, тау туризмі инфрақұрылымы сұранысқа толық жауап бере алмай отыр.
Мысалы, Шымбұлақ курорты тәулігіне шамамен 6 мың адам қабылдауға есептелген. Алайда қысқы маусым кезінде келушілер саны 12 мың адамға дейін жетеді.
Соның салдарынан трассаларға түсетін жүктеме артып, аспалы жолдардың алдында ұзын-сонар кезек пайда болады.
Almaty SuperSki қолданыстағы курорттарға бәсекелес болу үшін емес, оларды толықтырып, жүктемені азайту үшін салынып жатыр. Бұл ең алдымен қазақстандықтарға арналған жоба, – деді Еркінбаев.
60 шақырым шаңғы трассасы салынады
Жобаның басты элементі – жалпы ұзындығы 60 шақырым болатын тау шаңғысы трассалары.
Жаңа курорт күніне 10 мыңнан астам адам қабылдай алады.
Трассалардың 70 пайызы жасыл және көк деңгейде болады. Бұл балалар мен шаңғы спортына енді келген адамдарға арналған бағыттар.
Жоба авторлары мұндай көрсеткіш көптеген әлемдік курорттарда кездеспейтінін айтады.
Сонымен қатар курортта жаңадан бастаушылардан бастап кәсіби спортшыларға дейін арналған бірнеше деңгейдегі бағыттар қарастырылған.
Тауға шығу баршаға қолжетімді болады
Almaty SuperSki жобасы аясында 11 жаңа аспалы жол салынады.
Оларды әлемге танымал француздық POMA компаниясы орнатады. Компанияның 90 жылдық тарихы бар және әлемнің 90 елінде 8 мыңға жуық жобаны іске асырған.
Жоба авторларының айтуынша, тауға көтерілу барлық санаттағы азаматтарға қолжетімді болуы тиіс.
Осыған байланысты зейнеткерлер, балалар және мүмкіндігі шектеулі жандар аспалы жолдарды тегін пайдалана алады.
Жаңа көтергіштер арқылы Медеуден Құмбел шыңына дейін еш кедергісіз жетуге мүмкіндік жасалады.
Норман Фостер жобалаған станциялар
Курорттың сәулеттік келбетіне де ерекше мән берілген.
Медеу мен Көкжайлау станцияларын әлемге әйгілі Foster + Partners сәулет бюросы жобалаған.
Станциялар дизайны қазақтың киіз үйінен шабыт алып жасалған.
Ғимараттарда кереге, уық және шаңырақ элементтері қолданылып, ұлттық нақыш пен заманауи архитектура үйлестіріледі.
Курорттағы нысандар ағаш конструкциялар негізінде салынып, экологиялық талаптарға сай болады.
Жоба тек қысқы туризммен шектелмейді
Almaty SuperSki тек шаңғы курорты ретінде қарастырылмайды.
Жоба аясында Көкжайлау шатқалында жаяу серуендеу бағыттары, тау велосипедіне арналған маршруттар және жазғы демалыс инфрақұрылымы қалыптастырылады.
Бұл курорттың жыл бойы жұмыс істеуіне мүмкіндік береді.
Мамандардың айтуынша, қазіргі әлемдік тәжірибеде табысты тау курорттары тек қысқы маусыммен шектелмейді. Негізгі табыс төрт маусым бойы келетін туристер есебінен қалыптасады.
Экономикаға қандай пайда береді?
Жоба іске қосылғаннан кейін шамамен 5 мың тұрақты жұмыс орны ашылады.
Туризм саласының ерекшелігі – оның тек бір бағытты емес, ондаған саланы қатар дамытуында.
Қонақүй бизнесі, қоғамдық тамақтану, көлік қызметі, экскурсиялық турлар, қолөнер, сауда және сервистік қызметтер жаңа серпін алады.
Ержан Еркінбаевтың айтуынша, туризмге салынған әрбір теңге экономикаға бірнеше есе болып қайтады.
Бүгінде Алматыға Үндістаннан, Қытайдан, БАӘ мен Малайзиядан келетін туристер саны тұрақты өсіп келеді.
Жаңа курорт осы үрдісті күшейтіп, Алматының халықаралық туристік орталық ретіндегі мәртебесін нығайтуы тиіс.
Туризм экономикадағы маңызды салаға айналып келеді
Үкімет дерегіне сәйкес, бүгінде туризм саласында 600 мыңнан астам адам жұмыс істейді.
Былтыр салаға тартылған инвестиция көлемі 33 пайызға өсіп, 1,3 трлн теңгеге жеткен.
Шетелдік туристер Қазақстанда 2,9 млрд доллар жұмсаған.
Ал туризмнің ел экономикасына қосқан үлесі шамамен 5 трлн теңгені құраған.
Осы көрсеткіштерді ескере отырып, Үкімет туризмді экономиканың басым секторларының біріне айналдыруды көздеп отыр.
Экология мәселесі қалай шешіледі?
Almaty SuperSki жобасы қоғамдық талқылаулар барысында экологтардың сынына да ұшырады.
Алайда жоба әзірлеушілері экологиялық талаптардың басымдыққа ие екенін айтады.
Жобаны зерттеуге Қазақстанның алты жетекші ғылыми институты тартылған. Ғалымдар гидрология, биоалуантүрлілік, орман қоры мен табиғи ландшафттарға ықтимал әсерді бағалаған.
Сонымен қатар ұлттық парк аумағынан жер шығару, коттедждер немесе тұрғын үй кешендерін салу жоспарланбаған.
Құрылыс аяқталғаннан кейін қоршаған ортаға тұрақты мониторинг жүргізетін арнайы ғылыми зертхана ашу жоспарланып отыр.
Алматы тау кластері Қазақстан туризмінің жаңа локомотивіне айнала ма?
Үкімет те, жоба авторлары да Almaty SuperSki-ді жай ғана инфрақұрылымдық нысан ретінде емес, Қазақстандағы тау туризмін жаңа деңгейге көтеретін стратегиялық жоба ретінде қарастырып отыр.
Егер жоспар толық жүзеге асса, Алматы тау кластері Орталық Азиядағы ең ірі туристік бағыттардың біріне айналып, мыңдаған жұмыс орны құрылып, қалаға келетін туристер саны бірнеше есеге артуы мүмкін.
Сондықтан Үкімет бүгінгі таңда Almaty SuperSki жобасын елдегі ең маңызды туристік бастамалардың бірі ретінде бағалап отыр.
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