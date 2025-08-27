Қазақстанның Ұлттық экономика вице-министрі тағайындалды

2025 жылғы 27 тамызда Қазақстанда Ұлттық экономика вице-министрі болып жаңа басшы тағайындалғаны белгілі болды. Бұл қызметке Ерлан Сағынаев келді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Тағайындау туралы ақпарат ҚР Үкіметінің Telegram-арнасында жарияланды.
Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысымен Сағынаев Ерлан Ермекұлы Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министрі лауазымына тағайындалды, – делінген ресми хабарламада.
Ерлан Сағынаев 1978 жылғы 26 ақпанда Ақмола облысында дүниеге келген. Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін «Экономист-менеджер» мамандығы бойынша тәмамдаған.
1999 жылы Солтүстік Қазақстан облысының салық органдарында еңбек жолын бастаған. Кейін Қостанай, Маңғыстау және Қарағанды облыстары бойынша Салық департаменті басшысының орынбасары қызметін атқарған.
2016 жылы Қазақстан Қаржы министрлігі жанындағы Мемлекеттік кірістер комитетіне ауысып, басшылық қызметте болды.
2019 жылы Атырау облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті басшысының орынбасары болып тағайындалды.
Бүгінгі тағайындауға дейін Ұлттық экономика министрлігінде Салық және кеден саясаты департаментін басқарған.
Айта кетейік, бұған дейін, 2025 жылғы 25 тамызда, Талғат Момышев Су ресурстары және ирригация вице-министрі қызметіне тағайындалған болатын.