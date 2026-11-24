Қазақстанның Ұлттық банкі әлемдегі ең ірі алтын сатып алушылар үштігіне енді
Қазақстан әлемде ең көп алтын сатып алатын елдердің қатарына енді.
Бірінші орында 63 тонна алтын сатып алған Қытай Халық банкі тұр. Екінші орынға 40 тонна алтын сатып алған Польшаның Ұлттық банкі жайғасқан. Қазақстан мен Өзбекстан 14 тоннадан алтын сатып алып, үшінші орынды бөлісті. Сатып алу көлемі туралы мәліметі белгілі өзге орталық банктердің ешқайсысы тоқсан ішінде 5 тоннадан артық алтын сатып алмаған.
Орталық банктерге алтын не үшін қажет?
Орталық банктер алтынды дағдарыс кезінде қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ететін қор ретінде сақтайды. Валютадан айырмашылығы – қосымша ақша шығару арқылы алтынды құнсыздандыру мүмкін емес. Ал ел аумағында сақталған алтын құймаларын шетелдік шоттардағы қаражат секілді бұғаттау қаупі жоқ. Сондықтан тұрақсыздық кезеңінде, инфляция күшейіп, валюта бағамы құбылған кезде алтынға деген сұраныс артады.
Қазақстанда өндірілген алтын
Дүниежүзілік алтын кеңесінің сарапшылары Қазақстан мен Өзбекстанға ерекше назар аударған. Екі ел де ірі алтын өндірушілер саналады. Кеңестің бағалауынша, олардың алтын сатып алу көлеміне бағалы металдың ішкі нарығы мен мемлекеттік резервтерді толықтыруға бағытталған ұлттық бағдарламалар әсер етеді. Қазақстанда заң бойынша Ұлттық банк ел аумағында өндірілген алтынды басым тәртіппен сатып алу құқығына ие. Банк алтынның ақысын теңгемен төлейді. Осылайша бағалы металл шетелге шығарылмай, елдің алтын қорын толықтырады. Бұған дейін BAQ.KZ Қазақстанның 2000 жылдан бері алтын қорының өсімі бойынша әлемдегі көшбасшы елдердің қатарына енгенін жазған болатын.
Орталық банктердің алтын сатып алу көлемі 42%-ға өсті
Қазақстанның алтын сатып алуы әлемде бағалы металға сұраныс күрт артқан кезеңге тұспа-тұс келді. Үшінші тоқсанда әлемнің орталық банктері 321 тонна алтын сатып алған. Бұл былтырғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 42%-ға көп және соңғы бес жылдағы орташа көрсеткіштен (227 тонна) едәуір жоғары. Жыл басынан бері орталық банктер 675 тонна алтын сатып алды.
Сонымен қатар орталық банктер алтын бағасының рекордтық деңгейге жеткеніне қарамастан, оны сатып алуды жалғастырып жатыр. Үшінші тоқсанда алтынның бір унциясының орташа бағасы 4 262 долларды құрады. Бұл былтырғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 23%-ға жоғары және тарихтағы үшінші ең жоғары көрсеткіш.
Дүниежүзілік алтын кеңесінің бағалауынша, орталық банктер үшін алтынды арзан бағамен сатып алудан гөрі резервтерді әртараптандыру және қаржылық тәуекелдерді азайту маңызды.
Алтын нарығындағы рекордтық көрсеткіштер
Үшінші тоқсанда әлемде алтын өндіру көлемі 3%-ға өсіп, 1 071 тоннаға жетті. Бұл – үшінші тоқсан бойынша рекордтық көрсеткіш. Жыл қорытындысы бойынша алтын өндіру көлемі тарихи максимумды жаңартуы мүмкін.
Жыл басынан бері алтынға деген сұраныс 3 881 тоннаны құрап, 2025 жылғы рекордтық көрсеткішке жуықтады. Ал ақшалай мәнде сұраныс рекордтық 566 млрд долларға жетті. Биржалық қорлардағы алтын көлемі де рекордтық деңгейге жетіп, 4 256 тоннаны құрады.
Алайда алтын бағасының қымбаттауы зергерлік бұйымдар нарығына кері әсер етті. Үшінші тоқсанда алтын әшекейлерді сатып алу көлемі былтырғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 17%-ға азайды. Бұл – 2000 жылдан бергі үшінші тоқсанда тіркелген ең төмен көрсеткіш. Сатып алушылар салмағы жеңіл әрі сынамасы төмен алтын бұйымдарды таңдай бастаған.
Алтын мен жасанды интеллект
Алтынға деген сұраныстың артуына жасанды интеллектінің қарқынды дамуы да ықпал етіп отыр. Бағалы металл чиптер, жад құрылғылары және деректерді өңдеу орталықтарының желілік жабдықтарын өндіруде қолданылады. Себебі алтын электр тогын жақсы өткізеді және коррозияға төзімді.
Үшінші тоқсанда электроника өндірісінде 72 тонна алтын пайдаланылған. Бұл былтырғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 5%-ға көп және 2017 жылдың соңынан бергі ең жоғары көрсеткіш.
Дегенмен жасанды интеллектінің алтын нарығына тікелей әсері әзірге айтарлықтай жоғары емес. 2025 жылы әлемдегі алтынға деген жалпы сұраныстың шамамен 6–7%-ы ғана технология саласына тиесілі болған.
Дүниежүзілік алтын кеңесінің нарық жөніндегі аға стратегі Джозеф Каватонидің пікірінше, жасанды интеллект алтын нарығына энергия ресурстарының қымбаттауы, инфляция және геосаяси белгісіздік арқылы жанама түрде көбірек әсер етеді.
Тарихи тұрғыдан алғанда, белгісіздік кезеңдері орталық банктерді де, халықты да алтын сатып алуға итермелеген, – дейді сарапшы.
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