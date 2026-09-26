Қазақстанның төрт қаласында ауа сапасы нашарлауы мүмкін
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) – қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (желсіздік, әлсіз жел, тұман, инверсия) үйлесуі.
26 Қыркүйек 2026, 08:42
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26 Қыркүйек 2026, 08:4226 Қыркүйек 2026, 08:42
101Фото: pixabay
Синоптиктер 2026 жылғы 26 қыркүйекте Қазақстанның төрт қаласының тұрғындарына ауа сапасының нашарлауы мүмкін екенін ескертті.
«Қазгидромет» мәліметінше, 26 қыркүйекте Алматы қаласында, сондай-ақ түнгі уақытта Ақтөбе, Өскемен және Атырау қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) – қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (желсіздік, әлсіз жел, тұман, инверсия) үйлесуі. Мұндай жағдайлар атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал етеді.
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