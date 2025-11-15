Қазақстанның бірқатар өңірін көктайғақ пен тұман басады

Төтенше жағдайлар министрлігі 15 қарашаға арналған дауылды ескерту жариялады. Елдің 13 өңірінде және елордада қолайсыз ауа райы күтіледі, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Астанада көктайғақ болады, ал бірнеше облыста қалың тұман түсіп, желдің екпіні секундына 20 метрге дейін жетуі мүмкін.
"Қазгидромет" болжамына сәйкес, түнде және таңертең Алматин облысының солтүстігі мен оңтүстігінде, Алматы мен Қонаев қалаларында, сондай-ақ Ақмола облысының батысы мен солтүстігінде тұман түседі. Ақмолада кей жерлерде көктайғақ байқалуы ықтимал.
Батыс пен солтүстік өңірлерде желдің жылдамдығы 15–20 м/с дейін күшеюі мүмкін. Атырау, Қызылорда, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Абай, Ұлытау, Маңғыстау, Қостанай, Қарағанды және Батыс Қазақстан облыстарында да тұман мен көктайғақ күтіледі.
Құтқарушылар жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерді жолда аса сақ болуға, жылдамдықты төмендетуге және көру мүмкіндігі нашарлайтын тұман мен көктайғаққа байланысты қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырады.