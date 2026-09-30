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  • Қазақстаннан Өзбекстанға жүретін пойыздар саны тәулігіне 60-қа дейін артады

Қазақстаннан Өзбекстанға жүретін пойыздар саны тәулігіне 60-қа дейін артады

Өзбекстан бағытында Сарыағаш және Оазис станцияларының өткізу қабілеті артты.

30 Қыркүйек 2026, 03:45
АВТОР
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pixabay 30 Қыркүйек 2026, 03:45
30 Қыркүйек 2026, 03:45
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Фото: pixabay

Транспорт вице-министрі Жәнібек Тайжанов қазақстандық теміржол инфрақұрылымының бірнеше бағыттағы өткізу қабілетін арттыру жоспарларын бөлісті. Ол бұл туралы Үкімет отырысында мәлімдеді. 

Оның айтуынша, бұл бағытта соңғы жылдары ауқымды жұмыс жүргізіліп жатыр.

Қытай бағытында Достық – Мойынты учаскесінде екінші жол салынды. Алтынкөл станциясы мен Алтынкөл – Жетіген учаскесі жаңартылды. Нәтижесінде Қытай бағытындағы өткізу қабілеті тәулігіне 75 пойызға дейін жеткізілді, – деді Тайжанов.

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