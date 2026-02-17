Қазақстаннан 35 шетелдік шығарылды
Алматы қаласында көші-қон заңнамасының сақталуын бақылау жұмыстары жалғасады.
Алматыда полиция мен көші-қон қызметінің қызметкерлері үш күн бойы шетелдіктердің тұратын және жұмыс істейтін жерлеріне мақсатты тексеру жүргізді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Тексеру кезінде Қазақстан аумағында болу қағидаларын бұзудың көптеген фактілері, сондай-ақ қабылдаушы тараптар мен жұмыс берушілердің талаптарды сақтамау жағдайлары анықталды. Тексеру қорытындысы бойынша 134 адам жауапкершілікке тартылып, 35 шетелдік ел аумағынан шығарылды, тағы 15 адам қабылдап-тарату орнына орналастырылды.
Біз шетел азаматтары тарапынан да, олардың елде заңды болуы үшін жауапты адамдар тарапынан да заң бұзушылықтарды жүйелі түрде анықтап келеміз. Барлық дерекке құқықтық баға беріліп, шаралар қолданыстағы заңнама аясында қатаң түрде қабылданады, – деді Алматы қалалық полиция департаментінің көші-қон қызметі басқармасының бастығы Еркін Амантаев.
Басқармасы басшысының айтуынша, қалада көші-қон заңнамасының сақталуын бақылау жұмыстары жалғасады, ал рейдтік және профилактикалық іс-шаралар мегаполистің өзге аудандарын да қамтиды.
