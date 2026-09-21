Қазақстандықтар триатлоннан Азия ойындарында үздік ондыққа енді
XX жазғы Азия ойындары 4 қазанға дейін жалғасады.
21 Қыркүйек 2026, 07:20
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21 Қыркүйек 2026, 07:2021 Қыркүйек 2026, 07:20
101Фото: Спортты дамыту дирекциясы
Аичи-Нагояда өтіп жатқан XX жазғы Азия ойындарында триатлоннан аралас эстафета бойынша жүлделер сарапқа салынды.
Диана Ержанова, Арлан Жаңабай, Егор Крупяков және Аида Кимнен құралған Қазақстан құрамасы 1:31:45 нәтиже көрсетіп, жалпы есепте 7-орын алды.
Алтын жүлдені 1:25:54 нәтижемен Қытай құрамасы иеленді. Жапония (1:26:45) екінші, Гонконг (1:27:25) үшінші орын алды.
Бұған дейін Арлан Жаңабай триатлоннан Қазақстан құрамасының Азия ойындарындағы алғашқы қола жүлдесін жеңіп алған еді.
XX жазғы Азия ойындары 4 қазанға дейін жалғасады. Қазақстан құрамасының 558 спортшысы 35 спорт түрінен сынға түсіп жатыр.
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