Қазақстандықтар Қытайда QR арқылы төлем жасай алады: Жүйелер жыл соңына дейін біріктіріледі
Қазақстан Ұлттық банкі мен Қытай Халық банкі валюта свопы туралы екіжақты келісімге қол қойды. Валюта свопы туралы келісім орталық банктерге ұлттық валюталардағы өтімділікке қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Қазақстан Ұлттық банкі мен Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің өкілдері 30-31 шілде күндері Қытай Халық Республикасына жұмыс сапарымен барып, қаржы және банк саласындағы ынтымақтастықты кеңейтуге бағытталған бірқатар маңызды келісімге қол жеткізді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Сапар барысында делегация Қытай Халық банкінің төрағасымен және басшылық өкілдерімен, Қытайдың Ұлттық қаржыны реттеу басқармасымен, Қытай банктері қауымдастығының төрағасымен, ірі коммерциялық банктердің басшыларымен және Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) компаниясының өкілдерімен кездесті.
Кездесулер қорытындысы бойынша Қазақстан Ұлттық банкі мен Қытай Халық банкі валюта свопы туралы екіжақты келісімге қол қойды. Үш жылға жасалған келісім тараптардың өзара келісімімен кейін ұзартылуы мүмкін.
Валюта свопы туралы келісім орталық банктерге ұлттық валюталардағы өтімділікке қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл Қазақстан мен Қытай арасындағы стратегиялық қаржылық ынтымақтастықты нығайтып, екіжақты сауданың дамуына, инвестициялық байланыстардың кеңеюіне және өзара есеп айырысу кезінде ұлттық валюталарды кеңінен пайдалануға жол ашады.
Қытай Халық банкімен және Қытайдың Ұлттық қаржыны реттеу басқармасымен өткен келіссөздерде екі елдің қазіргі макроэкономикалық жағдайы, инвестициялық климат, Қазақстанның банк заңнамасындағы өзгерістер, сондай-ақ Қазақстанның юаньға байланған облигациялар шығару мүмкіндігі талқыланды. Сонымен қатар тараптар орталық банктердің цифрлық валюталары, төлем инфрақұрылымын дамыту және банк секторын реттеу мәселелері бойынша ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға ниетті екенін білдірді.
Сапар аясында бизнес пен халықтың трансшекаралық есеп айырысуына қолайлы жағдай жасау мақсатында ұлттық төлем инфрақұрылымын дамыту жөнінде де келісімге қол жеткізілді.
Сапардың басты нәтижелерінің бірі – Қазақстан Ұлттық банкі мен Қытай Халық банкінің цифрлық теңге мен цифрлық юань арқылы есеп айырысудың пилоттық жобасын іске қосу туралы келісімі болды.
Сондай-ақ CIPS компаниясымен өткен кездесуде Ұлттық Банк, оның Ұлттық төлем корпорациясы және CIPS арасындағы өзара ықпалдастық туралы меморандумды іске асыру жолдары, трансшекаралық төлем инфрақұрылымын дамыту, ұлттық валюталардағы есеп айырысуды кеңейту және халықаралық төлемдер саласындағы өзара байланысты нығайту мәселелері талқыланды.
Бұдан бөлек, Ұлттық банктің Ұлттық төлем корпорациясы мен UnionPay International (UPI) арасындағы меморандум аясында жыл соңына дейін Қазақстан мен Қытай арасындағы QR-төлемдерді қабылдау жүйесін біріктіру жоспарланып отыр.
Қытай банктері қауымдастығының төрағасымен және Қытайдың Өнеркәсіп және коммерция банкі, Қытай банкі, Қытайдың Ауыл шаруашылығы банкі, Қытайдың Құрылыс банкі сияқты жетекші коммерциялық банктердің басшыларымен өткен кездесулерде қытайлық қаржы институттарының инвестициялық жобаларды қаржыландыруға және борыштық құралдарды шығаруға қатысу мүмкіндіктері қаралды.
Қазақстан делегациясы еліміздің негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерін, инвестициялық ахуалын және банк секторындағы заңнамалық өзгерістерді таныстырып, қытайлық банктерге Қазақстанда еншілес ұйымдар ашу арқылы қызмет аясын кеңейтуді ұсынды. Сондай-ақ Алматыда Қытайдың Өнеркәсіп және коммерция банкі мен Қытай банкі жұмыс істейтінін ескере отырып, олардың Қазақстан экономикасын қаржыландырудағы үлесін арттыру мәселесіне ерекше назар аударылды.
Сонымен қатар Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығы мен Қытай банктері қауымдастығы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қоюға келісті.
Сапар барысында Қазақстан делегациясы қытайлық серіктестерін Алатау қаласының инвестициялық жобаларын іске асыруға және қаржы экожүйесін дамытуға белсенді қатысуға шақырды. Сондай-ақ цифрлық қаржы мен жасанды интеллект салаларындағы жобалар және халықаралық инвесторларды тартуға арналған жаңа мүмкіндіктер таныстырылды.
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Бұған дейін хабарлағанымыздай, Қазақстандық өнімдер ірі шетелдік сауда желілерінің сөрелеріне шығарылатыны хабарланды. Үкімет жаңа қолдау тетігін әзірлеп жатыр.
Белгілі болғандай, жыл басынан бері Қазақстанда мыңдаған өнім тексерілді. Соның ішінде 1,8 мыңға жуығы талапқа сай болмай шыққан.
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