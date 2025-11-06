Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қазақстандық жүзгіш ISSA спортшылар комиссиясының құрамына кірді

Бүгiн, 21:39
139
Бөлісу:
Ұлттық олимпиадалық комитет
Фото: Ұлттық олимпиадалық комитет

Қазақстандық спортшы, жүзуден ұлттық құраманың өкілі Әділбек Мусин Ислам ынтымақтастығы спорт қауымдастығының (ISSA) Спортшылар комиссиясының құрамына сайланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Сайлау Сауд Арабиясының Эр-Рияд қаласында өтетін Ислам ынтымақтастығы ойындары қарсаңында, қауымдастыққа мүше елдердің ұлттық олимпиадалық комитеттерінің қатысуымен өтті.

Дауыс беруге әр ұлттық комитеттен ұсынылған спортшылар қатысты. Нәтижесінде комиссия құрамына 15 үміткердің ішінен сегізі таңдалды.

Айта кетейік, 2025 жылғы Ислам ынтымақтастығы ойындары 7-21 қараша аралығында өтеді. Қазақстан атынан 100-ден астам спортшы 15 спорт түрі бойынша бақ сынайды.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Қазақстан мемлекеттік статистикасына 105 жыл толды
Келесі жаңалық
Мемлекет басшысы америкалық конгрессмендерді Қазақстанға шақырды
Өзгелердің жаңалығы