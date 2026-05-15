Қазақстандық спортшы Григорий Ломакин халықаралық турнирдің финалына шықты.
Спортшы жұптық сында чемпиондық атақ үшін бақ сынайды.
Бүгiн 2026, 22:40
108Фото: теннис федерациясы
Қазақстан құрамасының теннисшісі Григорий Ломакин Бангалорда (Үндістан) өтіп жатқан халықаралық турнирдің финалына шықты.
Спортшы жұптық сында чемпиондық атақ үшін бақ сынайды.
Жартылай финалда Григорий Ломакин мен ресейлік Павел Бар-Бирюков Үндістан өкілдері Мукундр Сасикумар мен Адиль Калианпурдан басым түсті.
Кездесу 7:6, 7:6 есебімен аяқталды.
Финалда Ломакин мен Бар-Бирюковтың қарсыластары үндістандық Ники Калиянда Пунача мен Сакет Минени болмақ.
