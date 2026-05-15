  • Қазақстандық спортшы Григорий Ломакин халықаралық турнирдің финалына шықты.

Спортшы жұптық сында чемпиондық атақ үшін бақ сынайды.

Фото: теннис федерациясы

Қазақстан құрамасының теннисшісі Григорий Ломакин Бангалорда (Үндістан) өтіп жатқан халықаралық турнирдің финалына шықты.

Жартылай финалда Григорий Ломакин мен ресейлік Павел Бар-Бирюков Үндістан өкілдері Мукундр Сасикумар мен Адиль Калианпурдан басым түсті.

Кездесу 7:6, 7:6 есебімен аяқталды.

Финалда Ломакин мен Бар-Бирюковтың қарсыластары үндістандық Ники Калиянда Пунача мен Сакет Минени болмақ.

