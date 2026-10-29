Қазақстандық семсерлесушілер Азия чемпионатында үш медаль жеңіп алды
Шпагадан ерлер арасындағы жекелей сайыста Кирилл Проходов алтын медаль жеңіп алды.
29 Қазан 2026, 23:50
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29 Қазан 2026, 23:5029 Қазан 2026, 23:50
76Фото: ҚР ҰОК
Шпагадан ерлер арасындағы жекелей сайыста Кирилл Проходов алтын медаль жеңіп алды.
ҚР ҰОК мәліметінше, финалда қазақстандық спортшы Гонконг өкілі Вонг Пак Юмен кездесіп, 15:12 есебімен жеңіске жетті.
Қайша Жәнібек күміс жүлдеге қол жеткізді. Ол сабля бәсекесінің финалында Гонконг спортшысы Джейн Саммер Ситке 8:15 есебімен есе жіберді. Ал Диляра Исабекова жарысты үшінші орынмен аяқтады.
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