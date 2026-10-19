Қазақстандық семсерлесушілер әлем Кубогында алтын медаль жеңіп алды
Отандастарымыз финалда Ресей құрамасын 45:40 есебімен жеңіп, алтын медаль иеленді.
Қазақстанның ерлер құрамасы семсерлесуден сапы сайысы бойынша Марокконың Касабланка қаласында өтіп жатқан әлем Кубогының командалық бәсекесінде топ жарды. Бұл туралы ҚР Туризм және спорт министрлігі Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметі хабарлады.
Отандастарымыз финалда Ресей құрамасын 45:40 есебімен жеңіп, алтын медаль иеленді.
Қазақстандық спортшылар турнир барысында бес кездесуде жеңіске жетті. Алдымен 1/16 финалда Түркия құрамасын 45:20 есебімен ұтты. Кейін 1/8 финалда Гонконгтан 45:28 есебімен басым түсті.
Ширек финалда Мысыр құрамасын 45:40 есебімен жеңсе, жартылай финалда Франция командасын 45:39 нәтижесімен жарыстан шығарды.
Қазақстан намысын Кирилл Проходов, Вадим Шарлаимов, Александр Федотов және Кирилл Павлов қорғады.
Семсерлесуден Қазақстан ерлер құрамасы сапы сайысынан Касабланкада (Марокко) өтіп жатқан әлем Кубогының финалында бақ сынайтынын жазғанбыз.
Ең оқылған:
- Трамп Ақ үйдің баспасөз хатшысын тағайындалғаннан кейін бес күн өткен соң жұмыстан шығарды
- Алматыда медициналық анықтамаларды жалған беру деректері тексеріледі
- V Азия Пара ойындары қарсаңында Жапонияда Қазақстанның туы көтерілді
- Қырғызстанда валюта айырбастау кезінде клиенттерді тексеру талаптары күшейтілді
- Мүфтият 2027 жылға арналған діни күндер кестесін жариялады