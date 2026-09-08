PISA-2025: Қазақстандық оқушылардың нәтижелері жарияланды

Оқушылардың 77%-ы буллингке тап болмайтынын айтқан, ал ЭЫДҰ бойынша бұл көрсеткіш – 53%.

8 Қыркүйек 2026, 21:17
АВТОР
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BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов 8 Қыркүйек 2026, 21:17
8 Қыркүйек 2026, 21:17
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Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов

ЭЫДҰ PISA-2025 халықаралық зерттеуінің нәтижелерін жариялады. Қазақстанда зерттеуге 643 білім беру ұйымынан 22 680 оқушы қатысты. Жалпы зерттеу 91 ел мен аумақтағы 760 мыңнан астам 15 жастағы білім алушыны қамтыды.

PISA-2025 аясында алғаш рет «Цифрлық әлемде білім алу» бағыты енгізілді. Нәтижеге сәйкес, қазақстандық оқушылардың 80%-ы сабақта жасанды интеллект көмегімен жасалған контентпен жұмыс істейді. ЭЫДҰ бойынша орташа көрсеткіш – 63%. Сондай-ақ оқушылардың 85%-ы цифрлық құрылғыларды пайдалануға қатысты арнайы ұсынымдар қолданылатын мектептерде білім алады.

Қауіпсіз білім беру ортасы бойынша да Қазақстанның көрсеткіштері жоғары. Оқушылардың 77%-ы буллингке тап болмайтынын айтқан, ал ЭЫДҰ бойынша бұл көрсеткіш – 53%. Оқушылардың 71%-ы мектеп оларды болашақ өмірге қажетті деңгейде дайындайды деп есептейді.

Педагогтердің қолдау индексі Қазақстанда 0,65, ЭЫДҰ бойынша 0,03 болды. Оқушылардың өзара білім алу көрсеткіші тиісінше 87% және 51%.

Негізгі білім көрсеткіштері бойынша қазақстандық оқушылар жаратылыстанудан 420 балл, математикадан 414 балл, оқу сауаттылығынан 385 балл жинады. Жаратылыстану және оқу сауаттылығы бойынша нәтиже PISA-2022 деңгейінде сақталған.

Зерттеу қорытындысы өңірлер мен мектептер арасындағы алшақтықты қысқарту, оқушылардың базалық білімі мен дағдыларын нығайту және оқыту сапасын одан әрі арттыру қажеттігін көрсетті.

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