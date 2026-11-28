Қазақстандық өнім бәсекеге қаншалықты қабілетті?
Ұлттық статистика бюросының дерегінше, 2026 жылдың қаңтар-қыркүйегінде Қазақстанда 51,9 трлн теңгенің өнеркәсіп өнімі өндірілген.
Соңғы жылдары Қазақстанда отандық өндірісті дамытуға, ішкі нарықтағы жергілікті тауарлардың үлесін арттыруға айрықша мән беріліп келеді. Өндіріс орындары ашылып, кәсіпорындардың қуаты артып, жаңа тауар түрлері шығарыла бастады. Алайда өндіріс көлемін ұлғайту ғана жеткіліксіз. Ең бастысы – тұтынушы сеніміне ие болатын, сапасы жоғары әрі бәсекеге қабілетті өнім өндіру. Өйткені отандық тауардың беделі оның сыртқы көрінісімен емес, тұтынушы көңілінен шығуымен өлшенеді.
Қазір сатып алушылардың талабы да өзгерген. Бұрын тауардың бағасы басты өлшемдердің бірі саналса, бүгінде оның сапасына, қауіпсіздігіне, құрамына, ұзақ уақыт пайдалануға жарамдылығына көбірек көңіл бөлінеді. Бұл өндірушілерге қойылатын талаптың да күшейгенін білдіреді. Ішкі нарықта тұтынушы сеніміне ие болмаған кәсіпорынның сыртқы нарықта бәсекеге түсуі де оңай емес.
Өндіріс өсімі сапамен қатар жүруі керек
Ұлттық статистика бюросының дерегінше, 2026 жылдың қаңтар-қыркүйегінде Қазақстанда 51,9 трлн теңгенің өнеркәсіп өнімі өндірілген. Өнеркәсіптік өндіріс индексі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2,9 пайызға өсті. Ал өңдеу өнеркәсібіндегі өсім 8,6 пайызды құрады. Бұл салада тамақ өнімдерін өндіру 13,8 пайызға, химия өнеркәсібі 23,4 пайызға, фармацевтикалық өнімдер өндірісі 30,9 пайызға артқан. Машина жасау саласында да 22,8 пайыздық өсім тіркелген.
Бұл көрсеткіштер отандық өндірістің бірқатар бағыты бойынша дамып келе жатқанын аңғартады. Дегенмен өндіріс көлемінің артуы өнім сапасының автоматты түрде жақсарғанын білдірмейді. Сондықтан кәсіпорындар үшін шығарылатын тауар санын көбейтумен қатар, оның сапасын тұрақты бақылау, өндіріс технологиясын жетілдіру және тұтынушы талабына бейімделу маңызды.
Сапалы өнім шығару ең алдымен өндіріс мәдениетін қалыптастырудан басталады. Шикізатты дұрыс таңдау, заманауи технологияларды пайдалану, өндірістің әр кезеңінде бақылау жүргізу және дайын тауарды зертханалық сынақтан өткізу – сапалы өнімнің негізгі шарттары. Мұнда соңғы өнімді тексерумен шектелуге болмайды. Сапа шикізат қабылданған сәттен бастап, тауар тұтынушыға жеткенге дейінгі бүкіл үдерісте қамтамасыз етілуі қажет.
Бұл ретте кәсіпорындардың технологиялық әлеуетін жаңарту да маңызды. Кейбір өндіріс орындары ескірген жабдықпен жұмыс істеп, өнім сапасын тұрақты деңгейде ұстап тұруда қиындықтарға кезігеді. Сондықтан өндірісті жаңғырту, автоматтандыру мен цифрлық бақылау жүйелерін енгізу, зертханалық мүмкіндіктерді кеңейту және мамандардың біліктілігін арттыруға бағытталған жұмыстарды жүйелі жүргізген жөн.
Стандарт – сапа кепілі
Отандық өнімнің сапасын арттыруда стандарттау жүйесінің орны ерекше. Өнімнің құрамы, қауіпсіздігі, техникалық сипаттамасы мен өндіріс үдерісіне қойылатын талаптар нақты әрі түсінікті болуы керек. Бұл тұтынушыны сапасыз тауардан қорғап қана қоймай, кәсіпорындардың жұмысын біріздендіруге мүмкіндік береді.
2026 жылғы қазанда жарияланған ресми мәліметке сәйкес, Қазақстанның нормативтік-техникалық құжаттарының бірыңғай қорында 76 мың стандарттау құжаты бар. Оның 9 мыңнан астамы – ұлттық, 27 мыңнан астамы – мемлекетаралық, 37 мыңнан астамы халықаралық және шетелдік стандарттар. Ал ұлттық стандарттарды қолдану деңгейі 74 пайызды құрайды.
Бұл – елімізде сапа талаптарын қалыптастыруға қажетті нормативтік негіз бар екенін көрсетеді. Ендігі міндет – сол талаптардың өндіріс орындарында толық әрі тиімді орындалуын қамтамасыз ету. Әсіресе экспортқа шығуды көздейтін кәсіпорындар үшін халықаралық стандарттарға сәйкестік айрықша маңызды. Өйткені шетелдік нарыққа жол ашу үшін тауардың бағасы қолайлы болуы аздық етеді. Оның сапасы, қауіпсіздігі және өндіріс үдерісі де халықаралық талаптарға сай болуы қажет.
Стандарттарды сақтау тек ірі кәсіпорындарға ғана қатысты мәселе емес. Шағын және орта бизнес өкілдері де өнім сапасын бақылауға, қажетті сертификаттар мен сәйкестікті растайтын құжаттарды рәсімдеуге мән беруі керек. Бұл олардың нарықтағы беделін арттырып, тұтынушылармен ұзақ мерзімді байланыс орнатуына ықпал етеді.
Сапаны бақылау – ортақ жауапкершілік
Өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау жүйесі де үнемі жетілдіріліп отыруы қажет. Мәселен, Шығыс Қазақстан облысында 2025 жылы бақылау мақсатында 901 өнім сынамасы зерттелген. Оның 216-сы немесе 23,8 пайызы техникалық регламент талаптарына сәйкес келмеген. Сәйкессіздіктердің басым бөлігі өнімді таңбалауға қатысты болған. Зерттеу қорытындысында талапқа сай келмеген өнімдердің 8 пайызы отандық өндірушілерге, 24 пайызы Еуразиялық экономикалық одақ елдеріне, 68 пайызы басқа мемлекеттерден жеткізілген тауарларға тиесілі екені көрсетілген.
Бұл деректерді бүкіл Қазақстан нарығына ортақ көрсеткіш ретінде қабылдауға болмайды. Алайда өңірлік бақылау нәтижесінің өзі өнім сапасын қадағалаудың маңызын аңғартады. Әсіресе тауардың қаптамасында құрамы, өндірушісі, жарамдылық мерзімі мен пайдалану тәртібі туралы ақпараттың толық әрі дұрыс берілуі қажет. Тұтынушы сатып алған тауары туралы нақты мәлімет ала алмаса, оның таңдау жасау құқығы да шектеледі.
Сапасыз өнім анықталған жағдайда оны айналымнан алып қоюмен ғана шектелмей, кемшіліктің себебін анықтау маңызды. Егер мәселе шикізат сапасына, технологиялық үдеріске немесе өндірістік бақылаудың әлсіздігіне байланысты болса, кәсіпорын сол олқылықты жоюға міндетті. Ал талапты жүйелі түрде бұзатын өндірушілерге қатысты заң аясында тиісті шаралар қолданылуы керек.
Мұнда мемлекет пен бизнес арасындағы өзара жауапкершілік те ескерілуі тиіс. Мемлекет кәсіпорындарға сапа стандарттарын енгізуге, зертханалық тексерулер жүргізуге және өндірісті жаңғыртуға қолайлы жағдай жасауы қажет. Ал өндірушілер сапаны тек тексеріс кезінде орындалатын міндет емес, күнделікті жұмыстың басты қағидасы ретінде қабылдағаны жөн.
Тұтынушы сенімі – отандық брендтің капиталы
Отандық өнімнің сапасын арттыруда тұтынушының да рөлі бар. Сатып алушы тауардың бағасына ғана емес, оның құрамына, таңбалануына, жарамдылық мерзіміне және өндірушісі туралы ақпаратқа назар аударуы керек. Өнімге қатысты шағым мен ұсынысты тиісті орындарға жеткізу де нарықтағы жауапкершілікті арттырады. Өйткені тұтынушының пікірі – өндіруші үшін тауарын жетілдіруге берілген маңызды кері байланыс.
Сонымен бірге «Қазақстанда жасалған» деген белгі сапаның өздігінен кепілі бола алмайды. Бұл атаудың тұтынушы санасында сеніммен ұштасуы үшін әрбір кәсіпорын тұрақты сапаға ұмтылуы керек. Бір рет сапалы өнім шығару жеткіліксіз, оны әр партияда, әр жолы бірдей деңгейде қамтамасыз ету маңызды.
Отандық өнімнің бәсекеге қабілетті болуы – бір күнде шешілетін мәселе емес. Ол үшін өндіріс орындары технологиясын жаңартып, сапаны бақылау жүйесін күшейтіп, мамандардың біліктілігін арттыруы қажет. Мемлекет стандарттардың сақталуын қадағалап, кәсіпкерлерге қолдау көрсетсе, тұтынушылар да сапалы тауарды таңдау мәдениетін қалыптастырғаны жөн.
Түптеп келгенде, отандық өнімнің сапасы – тек бір кәсіпорынның жетістігі емес, ел экономикасының даму деңгейін көрсететін маңызды өлшем. Сапалы тауар ішкі нарықтағы тұтынушы сенімін арттырып қана қоймай, қазақстандық брендтердің шетелде де танылуына жол ашады. Сондықтан «Қазақстанда жасалған» деген жазу тауардың шыққан жерін ғана емес, оның сенімділігі мен сапасын да айғақтайтын белгіге айналуы тиіс.
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