Қазақстандық дзюдошы Бакудегі әлем чемпионатының жартылай финалына шықты
Шерзод 60 келіге дейінгі салмақта ширек финалда француз спортшысын жеңді.
4 Қазан 2026, 18:53
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4 Қазан 2026, 18:534 Қазан 2026, 18:53
202Фото: Туризм және спорт министрлігі
Бакуде (Әзербайжан) дзюдодан әлем чемпионаты басталды. Қазақстандық дзюдошы 60 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде ел намысын қорғап жатыр.
Ширек финалда отандасымыз француз дзюдошысы Ромен Валадье-Пикармен кездесіп, жеңіске жетті.
Жартылай финалда Шерзод Жапония өкілі Рюдзю Нагаямамен белдеседі.
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