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  • Қазақстандық дзюдошы Бакудегі әлем чемпионатының жартылай финалына шықты

Қазақстандық дзюдошы Бакудегі әлем чемпионатының жартылай финалына шықты

Шерзод 60 келіге дейінгі салмақта ширек финалда француз спортшысын жеңді.

4 Қазан 2026, 18:53
АВТОР
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Туризм және спорт министрлігі 4 Қазан 2026, 18:53
4 Қазан 2026, 18:53
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Фото: Туризм және спорт министрлігі

Бакуде (Әзербайжан) дзюдодан әлем чемпионаты басталды. Қазақстандық дзюдошы 60 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде ел намысын қорғап жатыр.

Ширек финалда отандасымыз француз дзюдошысы Ромен Валадье-Пикармен кездесіп, жеңіске жетті.

Жартылай финалда Шерзод Жапония өкілі Рюдзю Нагаямамен белдеседі.

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