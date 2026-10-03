Қазақстандық джиу-джитсу шебері Азиада финалына жолдама алды

Алтын медаль үшін Мерей Қабдуллаев Сауд Арабиясының спортшысы Абдулла Тарик Надпен кездеседі.

3 Қазан 2026, 08:11
АВТОР
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ҰОК/Никита Басов 3 Қазан 2026, 08:11
3 Қазан 2026, 08:11
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Фото: ҰОК/Никита Басов

Қазақстандық джиу-джитсу шебері Мерей Қабдуллаев Жапонияның Аичи-Нагоя қаласында өтіп жатқан Азия ойындарының финалына жолдама алды.

Ол 85 келіге дейінгі салмақта өнер көрсетіп, жартылай финалда Қырғызстан өкілі Абдурахман Муртазалиевтен басым түсті.

Алтын медаль үшін Мерей Қабдуллаев Сауд Арабиясының спортшысы Абдулла Тарик Надпен кездеседі.

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