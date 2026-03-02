  • Мұқаба
Банк Kaspi Travel қызметі арқылы турлар немесе екі жаққа ұшатын әуе билеттерін сатып алған және қазіргі уақытта Таяу Шығыста жүрген немесе аймақ арқылы транзитпен өтетін клиенттерді қолдау туралы шешім қабылдады.

Қазақстандық Kaspi.kz банкі Таяу Шығыстағы клиенттерге қаржылық көмек көрсетеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Банк Kaspi Travel қызметі арқылы турлар немесе екі жаққа ұшатын әуе билеттерін сатып алған және қазіргі уақытта Таяу Шығыста жүрген немесе аймақ арқылы транзитпен өтетін клиенттерді қолдау туралы шешім қабылдағанын хабарлады.

Компания аймақта мәжбүрлі түрде болған кезде күнделікті қаржылық көмек Kaspi Gold шоттарына аударылатынын хабарлады. Төлем сомасы:

- әрбір ересек адам үшін күніне 35 000 теңге

- әрбір бала үшін күніне 15 000 теңге

Компания клиенттермен байланыста екенін және оларға еріп жүру үшін барлық қажетті шараларды қабылдап жатқанын атап өтті.

Сондай-ақ азаматтарға қауіпсіз жерлерде болуға, Қазақстан Республикасының елшіліктері мен консулдықтарымен байланыста болуға және ресми нұсқауларды орындауға шақырылады.

