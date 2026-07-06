Қазақстандық балуандар U20 Азия чемпионатын 18 медальмен аяқтады
Ұлттық құрама құрлық біріншілігінде 5 алтын, 8 күміс және 5 қола жүлде жеңіп алды.
Бүгiн 2026, 20:12
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Бүгiн 2026, 20:12Бүгiн 2026, 20:12
34Фото: ҚР ҰОК
Қазақстанның жастар құрамасы (U20) күрес түрлерінен Азия чемпионатын 18 медальмен аяқтады. Құрлық біріншілігінің қорытындысы бойынша қазақстандық балуандар 2 алтын, 8 күміс және 8 қола жүлдеге қол жеткізді.
Еркін күрес
Алтын медальдарды:
- Бекасыл Асамбек (61 келіге дейін),
- Нұрдәулет Сейілбеков (74 келіге дейін) жеңіп алды.
Күміс жүлдегерлер:
- Сұңқар Сейдахмет (70 келіге дейін),
- Бейбарыс Ерғали (92 келіге дейін),
- Самир Дурсунов (97 келіге дейін).
Қола медаль иегерлері:
- Айбек Қалиахмет (79 келіге дейін),
- Асхаб Хаджиев (86 келіге дейін).
Әйелдер күресі
Күміс жүлде:
- Жаныл Бекен (65 келіге дейін),
- Ұлдана Тілеухан (68 келіге дейін).
Қола жүлде:
- Динара Дәуілқызы (53 келіге дейін),
- Анна Стратан (57 келіге дейін),
- Айжан Мұратбай (59 келіге дейін).
Грек-рим күресі
Күміс медальдарды:
- Бақдәулет Тұрсынбек (77 келіге дейін),
- Еркебұлан Анапия (82 келіге дейін),
- Әлихан Тағаев (87 келіге дейін) еншіледі.
Қола жүлдеге:
- Әмірмұхаммед Қабулов (55 келіге дейін),
- Алпамыс Болатұлы (60 келіге дейін),
- Максим Украинцев (97 келіге дейін) қол жеткізді