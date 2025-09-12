Қазақстандағы тұрғын үй бағасы

2025 \u0436\u044b\u043b\u0434\u044b\u04a3 \u0442\u0430\u043c\u044b\u0437 \u0430\u0439\u044b\u043d\u0434\u0430 \u049a\u0430\u0437\u0430\u049b\u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430 \u0442\u04b1\u0440\u0493\u044b\u043d \u04af\u0439 \u0431\u0430\u0493\u0430\u0441\u044b \u049b\u044b\u043c\u0431\u0430\u0442\u0442\u0430\u0443\u0434\u044b \u0436\u0430\u043b\u0493\u0430\u0441\u0442\u044b\u0440\u0434\u044b. \u04b0\u043b\u0442\u0442\u044b\u049b \u0441\u0442\u0430\u0442\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430 \u0431\u044e\u0440\u043e\u0441\u044b\u043d\u044b\u04a3 \u043c\u04d9\u043b\u0456\u043c\u0435\u0442\u0456\u043d\u0448\u0435, \u0436\u0430\u04a3\u0430 \u0441\u0430\u043b\u044b\u043d\u0493\u0430\u043d \u04af\u0439\u043b\u0435\u0440\u0434\u0456\u04a3 \u049b\u04b1\u043d\u044b \u0431\u0456\u0440 \u0436\u044b\u043b\u0434\u0430 11,3%-\u0493\u0430 \u0430\u0440\u0442\u049b\u0430\u043d. \u0410\u043b \u0435\u043a\u0456\u043d\u0448\u0456 \u043d\u0430\u0440\u044b\u049b\u0442\u0430\u0493\u044b \u043f\u04d9\u0442\u0435\u0440\u043b\u0435\u0440 8,8%-\u0493\u0430 \u043a\u04e9\u0442\u0435\u0440\u0456\u043b\u0433\u0435\u043d, \u0434\u0435\u043f \u0445\u0430\u0431\u0430\u0440\u043b\u0430\u0439\u0434\u044b BAQ.KZ.&nbsp;