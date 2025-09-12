Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Қазақстандағы тұрғын үй бағасы

Артём Чурсинов - архив
Фото: Артём Чурсинов - архив

2025 жылдың тамыз айында Қазақстанда тұрғын үй бағасы қымбаттауды жалғастырды. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, жаңа салынған үйлердің құны бір жылда 11,3%-ға артқан. Ал екінші нарықтағы пәтерлер 8,8%-ға көтерілген, деп хабарлайды BAQ.KZ.

