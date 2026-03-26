Қазақстандағы ресми валюта бағамдары: Теңгенің бүгінгі жағдайы
Қазақстандағы валюта бағамдары. Ұлттық банк пен айырбастау пунктерінің деректері.
2026 жылдың 26 наурызында таңертең АҚШ долларының және еуропалық валюталардың қазақстандық теңгеге шаққандағы бағамдары өзгерді. Бейсенбі күні Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі ресми бағамдарды белгіледі, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Алматы, Астана және Шымкент қалаларындағы айырбастау пунктері өз бағаларын ұсынуда.
Ресми валюта бағамдары
АҚШ доллары (USD): 482,33 теңге
Еуро (EUR): 557,57 теңге
Ресей рублі (RUB): 5,74 теңге
Қытай юані (CNY): 70,05 теңге
Қырғыз сомы (KGS): 5,52 теңге
100 өзбек сумы (UZS): 3,96 теңге
Түрік лирасы (TRY): 10,89 теңге
Украин гривнасы (UAH): 10,99 теңге
Грузия лариі (GEL) – 179,77 теңге
Әзербайжан манаты (AZN) – 284,56 теңге
1000 иран риалы (IRR) – 0,4 теңге.
Айырбастау пунктеріндегі валюта бағамдары
Қазақстанның ірі қалаларындағы айырбастау пунктерінде бағамдардың өзгеруі шамалы болып қалуда.
Астанада доллар 479–486 теңге, еуро – 552–562 теңге, рубль – 5,75–6,15 теңге аралығында сатылуда.
Алматыда доллар бағамы 482,5–485,5 теңгені, еуро – 551–561 теңгені, рубль – 5,92–6,12 теңгені құрайды.
Шымкентте доллар 483–484,5 теңгеден, еуро – 556–561 теңгеден, рубль – 5,9–6 теңгеден сатылуда.
