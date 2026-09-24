Қазақстандағы қытай жібегі
Қазақстанда Қытайдың үш музейі – Жібек музейі, Хучжоу музейі және Турфан музейі бірлесіп ұйымдастырған «Керемет жібек» көрмесі өтті. Экспозиция келушілерді қытай жібек өнерінің бай мәдени мұрасымен және оның дамуының заманауи үрдістерімен таныстырды.
Көрмеге қойылған экспонаттардың бірі – қытайлық қалыңдықтың дәстүрлі той көйлегі. Экскурсия жүргізушісі Лина Серіктің айтуынша, қытайлықтар да қазақтар сияқты қызыл түсті жақсы көреді, сондықтан қыздар дәстүрлі түрде үйлену тойына қызыл түсті киім киген.
Дәстүрлі киімдермен қатар көне мотивтер заманауи сәнмен үйлестірілген туындылар да ұсынылды. Мәселен, киімдердің біріне әйгілі Бейжің операсының кейіпкері – әйел жауынгердің бейнесі салынған.
Көрмеде жібектің өзі де ерекше орын алды. Оны өндіру – күрделі үдеріс: алдымен жібек құрттары өсіріледі, содан кейін олардың пілләларынан нәзік жібек жібі алынады. Одан тоқылған маталар жеңілдігімен ерекшеленеді әрі денеге жағымды.
Жібек жоғары бағаланғаны соншалық, ол тек киім дайындауға ғана пайдаланылмаған. Көрмеде жібек мата элементтері қолданылған алтын әшекейлер, сондай-ақ заманауи кесте және жібек өрнектерімен безендірілген аяқ киімдер ұсынылды.
Жалпы, келушілер қытайлық киім дизайнерлерінің жүзге жуық туындысын тамашалай алды.
«Келушілер тарапынан тұрақты қызығушылықты байқап отырмыз. Жоғары деңгейде ұйымдастырылған мұндай көрмелер әрдайым көпшіліктің үлкен қызығушылығын тудырады», – деп атап өтті Қазақстан Республикасы Ұлттық музейі директорының орынбасары Алибек Кузербаев.
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