Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қазақстандағы алғашқы АЭС қандай болады – макет көрсетілді

Бүгiн, 10:13
Алматы облысындағы Үлкен ауылының жанында жақын арада Қазақстандағы алғашқы атом электр станциясының құрылыс жұмыстарының басталу рәсімі өтеді. Алаңда қазірдің өзінде арнайы техника тұр, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.

Салтанатты іс-шараға ҚР Атом энергиясы агенттігінің басшысы Алмасадам Сәтқалиев, “Росатом” мемлекеттік корпорациясының бас директоры Алексей Лихачёв және басқа да ресми тұлғалар қатысады деп күтіліп отыр.

Қазақстандағы алғашқы АЭС қандай болады – макет көрсетілді

Бүгін мұнда топырақ алу үшін бұрғылау жұмыстары да басталып, алынған үлгілер капсулаға салынып, зерттеу жүргізу үшін Ресей тарапына беріледі.

ҚР Атом энергиясы агенттігінің мәліметінше, болашақ станция Нововоронеж АЭС-інің үлгісімен салынады. Макетте осы станцияның № 6 энергоблогы көрсетілген. Бұл әлемдегі 3+ буынның алғашқы энергоблогы.

Қазақстандағы алғашқы АЭС қандай болады – макет көрсетілді

Еске салаайық, Қазақстандағы алғашқы АЭС құрылысын салу жөніндегі халықаралық консорциумның жетекшісі ретінде ресейлік “Росатом” таңдалған.

Қазақстандағы алғашқы АЭС қандай болады – макет көрсетілді
