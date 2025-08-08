Қазақстандағы алғашқы АЭС қандай болады – макет көрсетілді

Алматы облысындағы Үлкен ауылының жанында жақын арада Қазақстандағы алғашқы атом электр станциясының құрылыс жұмыстарының басталу рәсімі өтеді. Алаңда қазірдің өзінде арнайы техника тұр, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
Салтанатты іс-шараға ҚР Атом энергиясы агенттігінің басшысы Алмасадам Сәтқалиев, “Росатом” мемлекеттік корпорациясының бас директоры Алексей Лихачёв және басқа да ресми тұлғалар қатысады деп күтіліп отыр.
Бүгін мұнда топырақ алу үшін бұрғылау жұмыстары да басталып, алынған үлгілер капсулаға салынып, зерттеу жүргізу үшін Ресей тарапына беріледі.
ҚР Атом энергиясы агенттігінің мәліметінше, болашақ станция Нововоронеж АЭС-інің үлгісімен салынады. Макетте осы станцияның № 6 энергоблогы көрсетілген. Бұл әлемдегі 3+ буынның алғашқы энергоблогы.
Еске салаайық, Қазақстандағы алғашқы АЭС құрылысын салу жөніндегі халықаралық консорциумның жетекшісі ретінде ресейлік “Росатом” таңдалған.