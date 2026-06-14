Қазақстанда жыл сайын 200 мыңнан астам адам қан тапсырады
Донорлық қан күн сайын операцияларға, ауыр науқастар мен жаңа туған сәбилерге көмек көрсету үшін пайдаланылады.
Бүгiн 2026, 20:53
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