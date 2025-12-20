Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қазақстанда Жапония университеттерінің филиалы ашылуы мүмкін

Бүгiн, 10:12
76
Бөлісу:
BAQ.KZ
Фото: BAQ.KZ

Қасым-Жомарт Тоқаев елімізде жапон университеттері мен білім орталықтарының бөлімшілерін ашуды ұсынды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.

Адам капиталы – дамудың басты қозғаушы күші. Жапония бұл формуланың дұрыстығын нақты дәлелдеді. Адам, еңбекке құрмет көрсету, ұдайы жетілуге ұмтылу, өмір бойы оқу, өскелең ұрпаққа білім беру – Сіздің мемлекетіңіздің артықшылығы. Қазақстан білім саласын белсенді дамытып жатыр. Әсіресе, шетелдік серіктестерімізбен бірге осы бағытта ауқымды жұмыс атқарылуда. Елімізде шет мемлекеттердің жетекші жоғары оқу орындарының филиалдары табысты қызмет етуде, - деп атап өтті Мемлекет басшысы.

Сонымен қатар ол Жапонияға ұсыныс білдірді.

Жапонияға Қазақстанда университеттер мен білім орталықтарының бөлімшілерін ашу мүмкіндігін қарастыруды ұсынамыз, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Тоқаев Токионың Орталық Азиямен ЖИ бойынша серіктестік орнатуына қолдау білдірді
Келесі жаңалық
Қазақстан елшісі Дональд Трампқа сенім грамоталарын табыстады
Өзгелердің жаңалығы