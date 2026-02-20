Қазақстанда ұялы байланыс операторын ауыстыру ережесі өзгеруі мүмкін
Жобаны жария талқылау 6 наурызға дейін жалғасады.
Қазақстанда нөмірді бір оператордан екіншісіне ауыстыру ережесі өзгеруі мүмкін, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қазақстанда абоненттік нөмірді байланыс операторлары арасында ауыстыру (көшіру) процедурасын өзгерту жоспарлануда. Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі тиісті бұйрық жобасын «Ашық НҚА» порталында жариялады.
Енді донор-операторға, егер нөмір алғаш белсендірілген сәттен бастап 60 күн өтпеген болса, оны басқа желіге көшіруден бас тарту құқығын беру көзделуде. Құжаттың сипаттамасында бұл өзгеріс теріс пайдаланушылықтың алдын алуға және провайдерлердің мүддесін қорғауға бағытталғаны айтылған.
Сондай-ақ, министрлік донор-оператордың нөмірді көшіру туралы сұранысқа жауап беруінің максималды уақытын белгілеуді ұсынады. Ол сұраныс түскен сәттен бастап 10 минуттан аспауы тиіс.
Түзетулердің негізгі мақсаты - абоненттік нөмірлерді көшіру рәсімін жетілдіру және клиенттерге ыңғайлы жағдай жасау болып табылады. Бұл абоненттің донор операторды ауыстыру құқығын, егер алғаш іске қосылғаннан кейін 60 күннен аз уақыт өткен болса, бас тартуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, донор оператордың нөмір көшіруге сұранымға жауабының ең ұзақ мерзімі 10 минут мөлшерінде белгіленеді, - деп түсіндірді ведомство өкілдері.
Еске салайық, бұған дейін министрлік SIM-картаны сатып алу неге қиындағанын түсіндірген болатын.
