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  • Қазақстанда үш күнде 2,4 мыңнан астам жасөспірім полицияға жеткізілді

Қазақстанда үш күнде 2,4 мыңнан астам жасөспірім полицияға жеткізілді

«Түнгі қаладағы балалар» республикалық рейді кезінде мыңдаған құқық бұзушылық анықталды.

Бүгiн 2026, 17:18
АВТОР
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ҚР ІІМ Бүгiн 2026, 17:18
Бүгiн 2026, 17:18
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Фото: ҚР ІІМ

Қазақстанда өткен үш күн ішінде 2 400-ден астам жасөспірім полиция бөлімшелеріне жеткізілді. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады.

Ведомствоның мәліметінше, көрсеткіш «Түнгі қаладағы балалар» республикалық жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында тіркелген.

Рейд барысында кәмелетке толмағандарға қатысты және олардың қатысуымен жасалған мыңдаған құқық бұзушылық анықталды. Полицейлер жасөспірімдердің түнгі уақытта заңды өкілдерінсіз жүру, ойын-сауық орындарында болу және басқа да құқық бұзушылықтарға ерекше назар аударған.

ІІМ мәліметінше, үш күн ішінде 2,4 мыңнан астам жасөспірім полиция бөлімшелеріне жеткізілсе, олардың ата-аналары мен заңды өкілдеріне қатысты да әкімшілік шаралар қабылданған.

Министрлік ата-аналарды балалардың қауіпсіздігіне жауапкершілікпен қарап, олардың бос уақытын бақылауға және заң талаптарын сақтауға шақырды.

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