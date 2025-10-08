Қазақстанда қай өңірдің тұрғындары спортпен көбірек айналысады?

Қазақстанда тұрғындардың спортпен айналысу деңгейі әр өңірде әртүрлі. Орта есеппен ел тұрғындары аптасына 2,2 күн спортпен айналысады. Дегенмен елдің жартысынан көбі әлі де спортпен айналыспайды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Finprom-ға сілтеме жасап.
Спортқа көбірек көңіл бөлетін өңірлер:
Шығыс Қазақстан облысы - тұрғындар аптасына орта есеппен 4 күн спортпен айналысады.
Солтүстік Қазақстан және Ақтөбе облыстары, сондай-ақ Шымкент пен Алматы қалалары - спортқа қатысу көрсеткіші жоғары.
Астана қаласы - апта сайын орта есеппен 2 күн ғана спортпен айналысады.
Спортқа аз көңіл бөлетін өңір — Атырау облысы, аптасына бір күннен аз.
Ауылдық жерлерде спортпен айналыспайтындардың үлесі 56,5%, ал қалаларда — 51,7%.
Қала тұрғындары өз бетімен жаттығатындардың ең көп үлесін құрайды (20,5%), ал ауылдықтарда бұл көрсеткіш 14,9%.
Спортпен айналысатындардың басым бөлігі білім беру мекемелерінде жаттығады, ал кәсіби спортпен айналысатындар ел тұрғындарының тек 0,4%-ын құрайды.
2025 жылдың алғашқы алты айында Қазақстандағы кәсіпорындар мен жеке кәсіпкерлер 163 млрд теңгеге спорттық қызмет көрсетті. Бұл өткен жылға қарағанда 27%-ға жоғары.
Ең белсенді өңірлер: Астана (45,8 млрд теңге), Алматы (39,2 млрд) және Қарағанды облысы (10,5 млрд). Осы үш өңірге салалық көрсетілген қызметтің шамамен 60%-ы тиесілі болды.
Ал Ұлытау, Солтүстік Қазақстан және Қызылорда облыстарында спорт саласы әлі де әлсіз дамыған.
Қазіргі уақытта спорт нысандарының жалпы саны 37,5 мыңды құрап отыр, олардың жартысы ауылдық жерлерде орналасқан.
Ашық спорт алаңдары көп болса да, дәстүрлі спорт залдарының саны бір жылда 8%-ға қысқарды. Дегенмен нысандардың өткізу қабілеті жылына 1,4 миллион адамға жетіп, инфрақұрылым тиімді пайдаланылады.
Спорт мектептерінің саны да артты: 2024 жылы олардың саны 521-ге жеткен, ал бір жыл бұрын 510 болған. Ең көп спорт мектептері Түркістан облысында орналасқан.
Спорт қызметтерінің бағасы өсуде
Жаттығу залдарының абонементтері бір жылда орта есеппен 9,5%-ға, бассейндер — 10,3%-ға, балалар спорт секцияларындағы сабақтар — 11,4%-ға қымбаттады.
Баға өсімі әсіресе Солтүстік Қазақстан, Түркістан және Павлодар облыстарында байқалды, ал Алматы мен Ақмола облыстарында минималды болды.
Кейбір өңірлерде, мысалы Атырау облысында, бассейн бағасы өзгермеген. Жетісу облысы мен Шымкентте балалар секцияларының құны біршама - шамамен үштен бірге өскен.
Аймақтар арасындағы қаржылық және инфрақұрылымдық айырмашылықтарға қарамастан, спортқа қатысатын адамдар саны өсіп келеді, әсіресе жастар арасында.
Дегенмен елдің жартысынан көбі әлі де физикалық белсенділікпен айналыспайды. Қазақстанда спортқа қызығушылық біртіндеп артып келеді, және кейбір өңірлерде бұл белсенділік едәуір жоғары.