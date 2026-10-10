Қазақстанда МӘМС төлемейтін азаматтар да тегін медициналық тексеруден өте алады
10 Қазан 2026, 07:45
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10 Қазан 2026, 07:4510 Қазан 2026, 07:45
166Фото: pexels.com
2027 жылдан бастап Қазақстанда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) жүйесінде сақтандырылмаған азаматтарға да базалық медициналық қызметтер тегін көрсетіледі.
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