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  • Қазақстанда МӘМС төлемейтін азаматтар да тегін медициналық тексеруден өте алады

Қазақстанда МӘМС төлемейтін азаматтар да тегін медициналық тексеруден өте алады

10 Қазан 2026, 07:45
АВТОР
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pexels.com 10 Қазан 2026, 07:45
10 Қазан 2026, 07:45
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Фото: pexels.com
2027 жылдан бастап Қазақстанда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) жүйесінде сақтандырылмаған азаматтарға да базалық медициналық қызметтер тегін көрсетіледі.

Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық көмекті ұйымдастыру департаменті директорының орынбасары Әсел Қыдырәлиеваның айтуынша, жаңа тәртіпке сәйкес, тұрғындар сақтандыру мәртебесіне қарамастан бірқатар медициналық қызметті тегін ала алады.

Тегін медициналық пакетке қандай қызметтер кіреді?

Базалық медициналық көмек аясында азаматтарға:

  • дәрігер, фельдшер немесе орта буын медицина қызметкерінің қабылдауы;

  • артериялық қан қысымын өлшеу;

  • бой, салмақ сияқты антропометриялық көрсеткіштерді анықтау;

  • дене салмағының индексін есептеу;

  • медициналық көрсетілімдер болған жағдайда флюорографиядан өту;

  • қажеттілігіне қарай ультрадыбыстық зерттеуден өту қолжетімді болады.

Министрлік өкілінің түсіндіруінше, бұл қызметтерді алу үшін азаматтың МӘМС жүйесінде сақтандырылған болуы міндетті емес. Алайда тексерулердің барлығы бір қабылдауда бірден жүргізілмейді. Қандай медициналық қызмет қажет екенін пациенттің шағымдары мен денсаулық жағдайына қарай медицина қызметкері анықтайды.

Мәселен, денсаулығына шағымы жоқ адам дәрігердің қабылдауымен ғана шектелуі мүмкін. Ал белгілі бір белгілер немесе медициналық көрсетілімдер болған жағдайда, қосымша тексерулерден өтуге құқылы.

Емханаларда кезек көбейсе, не болады?

Әсел Қыдырәлиеваның айтуынша, егер пациент тіркелген емхана қажетті медициналық қызметті көрсете алмаса, басқа медициналық ұйымға жолдама берілуі мүмкін.

Мысалы, емханада ультрадыбыстық зерттеуге орын болмаса, маман еңбек демалысында жүрсе немесе кезек тым көп болса, медициналық ұйым басқа мекемемен келісімшарт жасау арқылы пациентке тегін қызмет алуға мүмкіндік береді.

Министрлік өкілі өңірлердегі емханалардың жаңа тәртіпке алдын ала дайындалып, медициналық көмекті дұрыс ұйымдастыруы маңызды екенін атап өтті.

Осылайша, 2027 жылдан бастап МӘМС жүйесінде сақтандырылмаған азаматтар да белгіленген базалық медициналық қызметтерді тегін ала алады. Ал қосымша тексерулер пациенттің денсаулық жағдайы мен медициналық көрсетілімдеріне байланысты жүргізіледі.

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