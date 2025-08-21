Қазақстанда квадроцикл импорты күрт өсті

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ұлттық статистика бюросы мен Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметтері бойынша, 2025 жылдың бірінші жартыжылдығында Қазақстанға мотоцикл үлгісіндегі орындығы бар 25,7 мың төрт доңғалақты жол-көлік құралдары әкелінген. Бұл көрсеткіш өткен онжылдықтағы көрсеткіштен асып түсті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бір қызығы, көлемнің жартысына жуығы бір айдың үлесіне тиді: маусым айында елімізге 10,5 мыңға жуық техника кірді.
Ресми түрде біз ЕАЭО ресми тауар номенклатурасында өте ұзақ сипаттамамен белгіленетін санат туралы айтып отырмыз: «екі немесе төрт жетекші доңғалақтары бар, мотоцикл (ерші) типті орындықпен жабдықталған, екі алдыңғы доңғалақтарға арналған рульдік басқару тетіктерімен жабдықталған, жолдан тыс механикалық беріліс қорабы бар, автоматты басқару шиналары бар төрт доңғалақты автокөліктер».
Нақты айтқанда, біз бұл кодекс бойынша кеденнен қандай көліктердің өтетінін айта алмаймыз. Дегенмен, негізінен, жүзге жуық көлікті қоспағанда, біз Қытайдан жеткізілім туралы айтып отырмыз, сонымен қатар, кейбір арзан немесе негізінен қымбат емес жабдық туралы айтып отырмыз, - деп жазады DATA HUB сарапшылары.
Мұндай көліктердің орташа құны, сарапшылардың пікірінше, бір бірлік үшін шамамен 430 долларды құрады, бұл өткен жылдардағы бағалардан біршама төмен, Қытайдан Қазақстанға осыған ұқсас техника орта есеппен шамамен 1000 долларға келген. Сонымен қатар, 2025 жылы Мексикадан ресми түрде әкелінген дәл осындай санаттағы жабдықтар орташа есеппен $12,6 мың, ал Канададан $10,3 мың тұрады.
Сонымен бірге, бұл санаттағы экспорт минималды болып шықты: 2025 жылдың бірінші жартыжылдығында Қазақстаннан тек үш көлік экспортталды, мүмкін реэкспорт аясында. Әрбір бірліктің орташа құны $11,6 мың болды.