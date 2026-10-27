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  • Қазақстанда күн жылына ма? Синоптиктер алдағы үш күнге болжам жасады

Қазақстанда күн жылына ма? Синоптиктер алдағы үш күнге болжам жасады

Түнде аяз, күндіз жылылық: 27-29 қазанда Қазақстанда ауа райы қалай өзгереді? Синоптиктер алдағы күндерге болжамын жариялады.

27 Қазан 2026, 16:08
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/Артём Чурсинов 27 Қазан 2026, 16:08
27 Қазан 2026, 16:08
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артём Чурсинов

2026 жылғы 27-29 қазан аралығында Қазақстанның басым бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. «Қазгидромет» РМК мәліметінше, алдағы күндері еліміздің аумағындағы ауа райын кең ауқымды антициклон қалыптастырады.

Синоптиктердің болжамына сәйкес, түнгі уақытта еліміздің барлық дерлік өңірінде ауа температурасы 0 градустан төмен болады. Ал күндіз ауа біртіндеп жылынады.

Атап айтқанда, солтүстік және шығыс өңірлерде ауа температурасы +5…+10°С-қа дейін көтерілсе, батыста +15…+20°С шамасында болады. Республиканың оңтүстігінде күндізгі температура +12…+17°С-қа дейін жетеді, - делінген Қазгидрометтің хабарламасында.

Осылайша, алдағы үш күнде Қазақстанның басым бөлігінде жауын-шашынсыз, салыстырмалы түрде жылы ауа райы күтіледі. Дегенмен, түнгі температураның нөлден төмен түсуіне байланысты тұрғындарға таңертең және кешкі уақытта жылы киінген жөн.

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