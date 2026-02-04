Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Қазақстанда күн +17°-қа дейін жылынғаннан кейін күрт суытады

Синоптиктер Қазақстанда күн +17°-қа дейін жылынғаннан кейін күрт суытатынын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Қазгидромет синоптиктері 5, 6 және 7 ақпанға арналған ауа райы болжамын ұсынды.

Болжамға сәйкес, Қазақстанның басым бөлігі оңтүстік циклонның ықпалында болады. 

Осы күндердің бірінші жартысында аздаған жауын-шашын түсуі мүмкін. Осылайша, 5-6 ақпанда жауын-шашын түсіп, қар жауады. Көктайғақ болып, тұман түседі. Қатты боран соғуы да ықтимал, - делінген хабарламада. 

Оңтүстік-батыс бағыттағы ауа массаларының келуі Қазақстанда ауа температурасының көтерілуіне әкеледі: 

Солтүстік, Шығыс және Орталықта –3° аяздан 2°-қа дейін жылынады.

Оңтүстікте –8 °- тан 17°-қа дейін жылынады.

Оңтүстік-шығыста – 5°–тан 15°-қа дейін жылынады.

Апта соңында ғана солтүстік-батыстан келетін суық ауа массаларының әсерімен жауын-шашын тоқтап, температура күрт төмендейді, – деді синоптиктер.

Еске салайық, бұған дейін синоптиктер ақпан айында күн қандай болатынын хабарлаған болатын. 

