Қазақстанда коучтерге арналған кәсіби стандарт бекітілді

Қазақстанда «Коучинг қызметі» атты кәсіби стандарт бекітілді. Бұл құжат коуч мамандығына қойылатын талаптарды алғаш рет мемлекеттік деңгейде айқындап, нарық үшін бірыңғай ережелерді енгізеді, мамандардың біліктілік талаптарын нақтылап, тұтынушылардың құқықтарын қорғауды күшейтеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Аталған стандарттың қабылдануы коучинг қызметі саласындағы ашықтық пен жауапкершілікті арттыруға бағытталған. Құжатта қажетті құзыреттер, даярлық деңгейі, кәсіби этика нормалары, сондай-ақ бейресми білімді қоса алғанда, біліктілікті растау тәртібі нақты белгіленген.
Сонымен қатар стандартта коучинг қызметінің шекаралары айқын көрсетілген. Коучинг психотерапиядан, психологиялық кеңес беруден және тәлімгерліктен ресми түрде ажыратылған. Бұл клиенттерге қандай қызмет үшін ақы төлеп отырғанын нақты түсінуге, ал мамандарға анықталған кәсіби шеңберде жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
Біздің міндетіміз ұғымдардың орынсыз алмастырылуынан және жосықсыз тәжірибелерден азаматтарды қорғау. Коучинг түсінікті, ашық әрі жауапты қызмет болуы тиіс, міндеттемесіз көмескі ұғымға айналмауы керек, - деп атап өтті Мәжіліс депутаты Динара Наумова.
Бұдан бөлек, коучтердің ашық тізілімін қалыптастыру көзделген. Онда мамандардың білімі, сертификаттары және расталған біліктілігі туралы ақпарат қолжетімді болады. Сонымен қатар коучинг қызметтерінің сапасына жауапкершілікті күшейтуге бағытталған «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» заңға өзгерістер мен толықтырулар дайындалды.
Сарапшылардың пікірінше, кәсіби стандарттың бекітілуі Қазақстанда коучингтің жетілген әрі өркениетті нарығын қалыптастыруға жасалған маңызды қадам. Бұл үдерісте клиенттердің қауіпсіздігі мен мамандардың кәсіби жауапкершілігі басты басымдыққа айналады.