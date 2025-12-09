Қазақстанда көлік саласында цифрлық трансформация картасы бекітілді

Қазақстанда көлік саласының цифрлық трансформация картасы бекітілді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы Жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі Ростислав Конюшкин Үкімет отырысында мәлімдеді.
Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Көлік министрлігі Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігімен бірге көлік саласының цифрлық трансформация картасын бекітті, – деп атап өтті вице-министр.
Құжатта нақты мақсаттар қойылған:
- 2027 жылға дейін 10 халықаралық әуежайда биометриялық сәйкестендіруді іске қосу;
- теміржол бағыттарының 55 пайызына интеллектуалды жүйелер енгізу;
- 2029 жылға қарай автокөлік өткізу пункттерінде «жасыл дәлізді» толық енгізу.
Бұл шаралар шекарадан өту уақытын қысқартып, жүк пен жолаушыларға көрсетілетін қызмет сапасын жақсартады және транзиттік әлеуетті күшейтеді, – деді ведомство өкілі.