Қазақстанда кітап оқу мәдениетін арттыратын апталық басталды
Апталық аясында 1500-ден астам іс-шара өткізу жоспарланған.
23 сәуірде Қазақстанда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен бекітілген Ұлттық кітап күні атап өтіледі. Осыған орай елдің барлық өңірінде кітап оқу мәдениетін арттыруға және зияткерлік әлеуетті дамытуға бағытталған кітап апталығы ұйымдастырылады.
Мәдениет және ақпарат министрлігінің мәліметінше, апталық аясында 1500-ден астам іс-шара өткізу жоспарланған. Бағдарлама келесі күндерді қамтиды:
- 16 сәуір – «Артық білім кітапта…»
- 17 сәуір – «Сөз өнеріндегі өлкетану»
- 18-19 сәуір – «Weekend. Book. Vibes»
- 20 сәуір – «Кітапхана түні» акциясы
- 21 сәуір – «Кітап. Тарих. Шежіре»
- 22 сәуір – «Кітап – достық амбассадоры»
- 23 сәуір – Ұлттық кітап күні.
Бүгінгі күн «Артық білім кітапта…» тақырыбымен өтуде. Бұл күн кітаптың оқу мен ағартудың, рухани дамудың қайнар көзі ретіндегі мәнін айқындауға бағытталған. Осы орайда елімізде кітап фестивальдері, ашық есік күндері, жәрмеңкелер, кітап оқу марафондары, сондай-ақ баспалар мен кітап дүкендері бірлесіп түрлі іс-шаралар өткізеді, - делінген ведомствоның хабарламасында.
Кітапханаларда келушілер үшін тақырыптық көрмелер, таныстырылымдар мен түрлі бағдарламалар ұйымдастырылып, кітапқа деген қызығушылықты арттыруға және оның қоғамдағы орнын нығайтуға ерекше мән беріледі.
