Қазақстанда ипотека бойынша маңызды талап уақытша тоқтатылды

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі мен еліміздің Ұлттық банкі бірлескен қаулы қабылдап, оған сәйкес 2025 жылғы 1 қарашадан 2026 жылғы 1 шілдеге дейін ипотекалық несиелер бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесін (ЖТСМ) 25%-дан 20%-ға дейін төмендету талабы уақытша тоқтатылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Яғни, осы кезеңде банктер ипотекалық несиелерді жалпы құны 25%-ға дейінгі мөлшерлемемен беруді жалғастыра алады, ал қарыз алушылар үшін несие шарттарын күрт қатаңдату болмайды.
ЖТСМ – бұл тек несие бойынша пайыздық мөлшерлеме ғана емес, ипотеканың нақты құнын көрсететін көрсеткіш. Ол комиссиялар, сақтандыру төлемдері және өзге де қосымша шығындарды қамтиды. Бұған дейін 2025 жылдың қарашасынан бастап бұл көрсеткішті 20%-ға дейін төмендету жоспарланған еді. Алайда аталған шешім шамамен сегіз айға кейінге қалдырылды, - делінген ресми хабарламада.
Реттеуші органдардың түсіндіруінше, мұндай қадам қарыз алушылар мен банктердің мүдделері арасындағы теңгерімді сақтау үшін қажет. Шекті мөлшерлемені күрт төмендету ипотека бойынша бас тарту жағдайларының көбеюіне әкелуі мүмкін еді, әсіресе өтінім беріп қойған немесе несие рәсімдеу сатысындағы азаматтар үшін. Уақытша үзіліс адамдарға қолданыстағы ережелер бойынша мәмілелерді аяқтауға мүмкіндік беріп, нормативтердің өзгеруіне байланысты несие мақұлданып, кейін кері қайтарылатын жағдайлардың алдын алады.
Сонымен қатар бұл шешім қазіргі экономикалық жағдайда банк жүйесінің тұрақтылығын қолдауға бағытталған. Банктерге ипотекалық несиелеу көлемін қысқарту қаупінсіз, болашақта мөлшерлемелерді төмендетуге бейімделу үшін қосымша уақыт беріліп отыр. 2026 жылғы 1 шілдеден кейін ЖТСМ-ді 20%-ға дейін төмендету мәселесі инфляция деңгейін, базалық мөлшерлемені және қаржы нарығының жалпы ахуалын ескере отырып, қайта қаралады.