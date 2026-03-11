  • Мұқаба
  Қазақстанда доллар бағасы құбылуда: Айырбастау пунктеріндегі соңғы деректер

Қазақстанда доллар бағасы құбылуда: Айырбастау пунктеріндегі соңғы деректер

Бүгін таңертең Америка және Еуропа валюталарының бағамдары қазақстандық теңгеге қатысты өзгерді.

Бүгiн 2026, 09:15
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов

Қазақстандағы 11 наурыздағы валюта бағамдары белгілі болды. Доллар арзандай бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

2026 жылғы 11 наурызда Ұлттық банк ресми валюта бағамдарын белгіледі.

Ресми валюта бағамдары

  • АҚШ доллары (USD): 491,59 теңге

  • Еуро (EUR): 572,16 теңге

  • Ресей рублі (RUB): 6,24 теңге

  • Қытай юані (CNY): 71,52 теңге

  • Қырғыз сомы (KGS): 5,62 теңге

  • 100 өзбек сумы (UZS): 4,05 теңге

  • Түрік лирасы (TRY): 11,16 теңге

  • Украин гривнасы (UAH): 11,21 теңге

  • Грузин лариі (GEL): 182,07 теңге

  • Әзербайжан манаты (AZN): 290,02 теңге

  • 1000 иран риалы (IRR): 0,4 теңге

Айырбастау пунктеріндегі бағамдар

Қазақстанның ірі қалаларындағы айырбастау пунктерінде бағам өзгерістері айтарлықтай емес.

  • Астанада: доллар 486–493 теңге, еуро 563–573 теңге, рубль 6,1–6,4 теңге аралығында сатылуда.

  • Алматыда: доллар бағамы 487–492 теңге, еуро 568–574 теңге, рубль 5,5–6,5 теңге.

  • Шымкентте: доллар 488–490 теңге, еуро 567–574 теңге, рубль 6,15–6,25 теңгеден сатылуда.

