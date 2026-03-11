Қазақстанда доллар бағасы құбылуда: Айырбастау пунктеріндегі соңғы деректер
Бүгін таңертең Америка және Еуропа валюталарының бағамдары қазақстандық теңгеге қатысты өзгерді.
Қазақстандағы 11 наурыздағы валюта бағамдары белгілі болды. Доллар арзандай бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
2026 жылғы 11 наурызда Ұлттық банк ресми валюта бағамдарын белгіледі.
Ресми валюта бағамдары
-
АҚШ доллары (USD): 491,59 теңге
-
Еуро (EUR): 572,16 теңге
-
Ресей рублі (RUB): 6,24 теңге
-
Қытай юані (CNY): 71,52 теңге
-
Қырғыз сомы (KGS): 5,62 теңге
-
100 өзбек сумы (UZS): 4,05 теңге
-
Түрік лирасы (TRY): 11,16 теңге
-
Украин гривнасы (UAH): 11,21 теңге
-
Грузин лариі (GEL): 182,07 теңге
-
Әзербайжан манаты (AZN): 290,02 теңге
-
1000 иран риалы (IRR): 0,4 теңге
Айырбастау пунктеріндегі бағамдар
Қазақстанның ірі қалаларындағы айырбастау пунктерінде бағам өзгерістері айтарлықтай емес.
-
Астанада: доллар 486–493 теңге, еуро 563–573 теңге, рубль 6,1–6,4 теңге аралығында сатылуда.
-
Алматыда: доллар бағамы 487–492 теңге, еуро 568–574 теңге, рубль 5,5–6,5 теңге.
-
Шымкентте: доллар 488–490 теңге, еуро 567–574 теңге, рубль 6,15–6,25 теңгеден сатылуда.
Ең оқылған: