Қазақстанда бұған дейін тыйым салынған шайды сатуға қайтадан рұқсат берілді
«Апамның шәйі Premium gold», «Орда Кения», «Аль-Кайрат шәйі Premium gold» шайлары қауіпті болмай шықты.
Қазақстанда бұған дейін бірқатар шай өнімдерін әкелу мен өткізуге қойылған шектеулер алынды.
Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті «Orda Trade Astana» ЖШС-нің бірқатар шай өнімдерін әкелу мен өткізуге қойылған шектеулерін алып тастады.
Шешім өнімнің өндірісі мен айналымының барлық кезеңдерінде сәйкестендіру мен қадағаланушылықтың қамтамасыз етілгенін растайтын материалдарды қарау нәтижелері бойынша, сондай-ақ санитариялық-эпидемиологиялық сараптама қорытындылары негізінде қабылданды. Шектеулер Қазақстан Республикасының «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексінің 38-бабы 1-тармағының 15) тармақшасына сәйкес алынып тасталды, - деп хабарлады ҚР ДСМ Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті.
Өнімдер тізбесіне мыналар енгізілді:
- «Апамның шәйі Premium gold»;
- «Орда Кения»;
- «Аль-Кайрат шәйі Premium gold».
Еске салайық, бұған дейін Қазақстанда танымал шай брендтерінен қауіпті қоспалар табылған болатын.
Ең оқылған:
- Ресейге кіру тәртібі өзгереді: Қазақстандықтарға жаңа талап енгізіледі
- Мұнай қымбаттады, теңге нығайды: Қазақстан экономикасын не күтіп тұр?
- Германияда ұсталған қазақстандыққа қатысты тың ақпарат шықты
- Путин мен Си Цзиньпин кездесті: "Сібір қуаты 2" жобасы бойынша келісім жоқ
- Қазақстан бидайы және Кения кофесі: Екі ел арасындағы сауда айналымы қалай өзгереді?