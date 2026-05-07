Қазақстанда бизнес депозиттері 10,5 трлн теңгеге жетті
Қазақстандық бизнес депозитті жиі таңдай бастады.
Қазақстандағы корпоративтік сектор бос қаражатын ұлттық валюта – теңгеде сақтап, банктердегі депозиттерге орналастыруды көбірек таңдауда, деп хабарлайды BAQ.KZ Ranking агенттігіне сілтеме жасап.
Бұл тәсіл қаражатты жай ұстап отырмай, қосымша кіріс табуға жол ашады.
Наурыз айының соңындағы мәлімет бойынша, еліміздегі банктердегі заңды тұлғалардың мерзімді, жинақ және шартты салымдарының жалпы көлемі 10,5 трлн теңгеге жеткен. Оның шамамен 80 пайызы теңгемен орналастырылған.
Салыстыру үшін:
- 2016 жылдың наурызында салымдардың тек 36,6 пайызы ғана теңгеде болған;
- бес жыл бұрын бұл көрсеткіш 61,3 пайызға жеткен;
- қазір көрсеткіш тұрақты түрде 77–81 пайыз деңгейінде сақталып отыр.
Неліктен бизнес теңгені таңдайды?
Ұлттық банктің мәліметінше, мұндай салымдар бойынша орташа мөлшерлеме шамамен бір жылдан бері жылдық 15 пайыздан жоғары деңгейде тұр. Бұл теңгелік депозиттерді компаниялар үшін тартымды құралға айналдырып отыр.
Ең тиімді депозиттердің қатарына толықтыруға және ішінара ақша алуға мүмкіндік берілмейтін салымдар жатады. Себебі олардың табыстылығы жоғары.
Депозит нарығы өсіп келеді
Бизнес салымдарының көлемі артып жатыр:
- бір жылда 13,3 пайызға өскен;
- соңғы 10 жылда шамамен 2,5 есе көбейген;
- өсім қатарынан жеті жыл бойы жалғасып келеді.
Корпоративтік депозиттердің шамамен 75 пайызы Алматы мен Астанаға тиесілі. Әр қалада бұл көрсеткіш шамамен 3,9 трлн теңгені құрайды.
Келесі орындарда:
- Қарағанды облысы – 327,2 млрд теңге;
- Шығыс Қазақстан облысы – 320,7 млрд теңге;
- Шымкент – 265,2 млрд теңге.
Қазір Қазақстандағы бизнес өкілдері бос қаражатты теңгелік депозиттерге белсенді түрде орналастырып жатыр. Бұл компанияларға қаржыны бос ұстамай, тәуекелі салыстырмалы түрде төмен жағдайда тұрақты табыс табуға мүмкіндік береді.
