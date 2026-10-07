Қазақстанда алкогольге ең көп ақша жұмсайтын өңір анықталды
Бір жыл ішінде өңірлерде алкоголь өнімдерінің бағасының өсу қарқыны үш еседен астам ерекшеленді, ал халықтың жарты жылдағы орташа шығыны 1,1%-ға төмендеді.
Қазақстан тұрғындары алкоголь өнімдеріне, шарап пен сыраға орта есеппен азырақ ақша жұмсай бастады: 2026 жылғы қаңтар–маусым айларында шығын бір адамға 3,1 мың теңгені құрап, бір жылда 1,1%-ға қысқарды, деп хабарлайды BAQ.KZ Energyprom.kz деректеріне сілтеме жасап.
Қазақстанда алкоголь өнімдерінің бағасы өңірлер бойынша айтарлықтай айырмашылықпен өзгерді. Бір жылдағы ең жоғары қымбаттау Астанада – 21,8% тіркелді. Ақмола облысында алкоголь 20,8%-ға, Алматыда 18,9%-ға, Атырау облысында 16,8%-ға, Солтүстік Қазақстан облысында 16,3%-ға, Шымкентте 15,9%-ға қымбаттады.
Жекелеген өңірлердегі шығындар да айтарлықтай ерекшеленді. Бір адамға шаққанда алкогольге ең көп Қарағанды облысының тұрғындары – 6,8 мың теңге жұмсаған. Алматыда бұл көрсеткіш 6,7 мың теңге, Қостанай облысында 6,3 мың теңге болды.
Ең аз шығын Маңғыстау облысында – бір адамға 277 теңге тіркелді. Қызылорда облысында бұл көрсеткіш 491 теңге, Түркістан облысында 922 теңге болды. Осылайша, Қарағанды мен Маңғыстау облыстары арасындағы айырмашылық 25 есеге жуық жетті.
Шығындардың динамикасы да әртүрлі болды. Шымкентте олар 65,5%-ға, Түркістан облысында 53,9%-ға өсті. Сонымен бірге Шығыс Қазақстан облысында халықтың алкогольге жұмсаған шығыны 33,9%-ға, ал Жетісу облысында 35,4%-ға қысқарды.
Осылайша, алкоголь бағасының өсуі тұтынушылардың оған жұмсайтын ақшасының міндетті түрде артуымен қатар жүрмейді. Тұтынушылардың мінез-құлқына өнімдердің әртүрлі түрлеріне деген сұраныс құрылымы да әсер етеді. Атап айтқанда, Қазақстанда арақ өндірісі өсіп жатқанда, коньяк өндірісі қысқарып келеді. Бұл тұтынушылардың талғамы біртіндеп өзгеріп, алкоголь өнімдерінің жекелеген санаттары арасында сұраныстың қайта бөлінуі мүмкін екенін көрсетуі мүмкін.
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