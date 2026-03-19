Қазақстанда алғашқы Stadler вагондары сәуірде іске қосылады
Бірқатар мәселе талқылануда.
Бүгiн 2026, 12:31
БӨЛІСУ
77Фото: ©BAQ.KZ архиві
Қазақстанда «Тальго» құрамдарының орнына жеткізілетін алғашқы Stadler жолаушылар вагондарын сәуір айында пайдалануға беру жоспарланып отыр. Бұл туралы Көлік вице-министрі Талғат Ластаев мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оның айтуынша, жаңа вагондардың іске қосылуы көп күттірмей жүзеге асады.
Мерзім жағынан алғанда – сәуір. Қазір "Қазақстан темір жолы" мен Stadler арасында техникалық талаптарға байланысты бірқатар мәселе талқыланып жатыр, осы бағыттағы жұмыс жалғасуда, – деді ол Сенаттың кулуарында берген сұхбатында.
Вице-министр сондай-ақ биыл жалпы 191 вагон шығару көзделіп отырғанын атап өтті.
Еске салайық, бұған дейін 2029 жылға дейін елдегі барлық жолаушы вагондары жаңартылатыны айтылған болатын.