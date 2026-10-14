Қазақстанда 9 айда ЖІӨ 4,2%-ға өсті – Ұлттық банк

14 Қазан 2026, 10:41
АВТОР
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©BAQ.KZ коллажы 14 Қазан 2026, 10:41
14 Қазан 2026, 10:41
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Фото: ©BAQ.KZ коллажы

Ұлттық банкі төрағасының міндетін атқарушы Ерұлан Жамаубаев Құрылтай отырысында қаңтар-қыркүйек аралығынде елде ЖІӨ 4,2%-ға өскенін айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Қазіргі таңда жаһандық экономика тұрақсыздық, геосаяси шиеленіс және сауда саясатындағы қолайсыздықтар аясында дамыды. Халықаралық валюта қорының болжамынша, әлемдік экономика өсімі биыл 3,1%, келесі жылы 3,4% болады, - деді Жамаубаев.

Оның сөзінше, жаһандық инфляция биыл 4,7% және 2027 жылы 4,1% болады деп күтіліп отыр.

Сыртқы сын-қатерлерге қарамастан еліміздің экономикасында оң динамика сақталып отыр. Өткен 9 айдың қорытындысы бойынша ЖІӨ 4,2%-ға өсті. Жылдық инфляция 12 ай қатарынан баяулап, 9,3% болды. Азық-түлік тауарларының бағалары 8,5%, азық-түлікке жатпайтын тауарлар бағасы 11%, ақылы қызметтер 8,9%-ға өсті, - деп түсіндірді Ұлттық банк өкілі отырыста.

Айтуынша, инфляцияның баяулауына Ұлттық банктің жүргізіп жатқан ақша-кредит саясаты, теңге бағамының нығаюы, Үкіметпен бірлесіп атқарып жатқан іс-шаралар оң ықпал етіп отыр.

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