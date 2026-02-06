Қазақстан жазушылары Конституция жобасын жан-жақты талқылады

Алматы қаласындағы Достық үйінде Қазақстан Жазушылар одағының ұйымдастыруымен жаңа Конституция жобасын талқылауға арналған мазмұнды жиын өтті. Басқосуға Қазақстан Жазушылар одағы Басқармасының төрағасы Мереке Құлкенов төрағалық етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жиынға еліміздің белгілі қаламгерлері мен шығармашылық зиялы қауым өкілдері, қоғам қайраткерлері, сондай-ақ ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары мен Конституциялық реформа жөніндегі комиссия мүшелері қатысты.
Атап айтқанда, талқылауға Жанарбек Әшімжан, Айдос Сарым және Анар Фазылжан қатысып, жаңа Конституция жобасының тұжырымдамалық негіздері мен оның қоғамдық маңызы жөнінде өз ой-пікірлері мен ұсыныстарын ортаға салды.
Кездесудің басты мақсаты – ел тағдырын айқындайтын маңызды құқықтық құжатқа қатысты шығармашылық зиялы қауымның ұстанымын жүйелеп, қоғам назарына ұсыну, сондай-ақ жаңа Конституция жобасын жалпыұлттық талқылауға белсенді түрде тарту болды.
Талқылау барысында конституциялық реформаның негізгі бағыттары, жаңа Конституция жобасында қоғам, мәдениет пен шығармашылық саласына қатысты көзделген нормалар, азаматтық институттардың орны мен жауапкершілігі төңірегінде мазмұнды пікір алмасу өтті.
Қатысушылар құқықтық реформалардың ел дамуы үшін стратегиялық маңызын атап өтіп, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын кеңейту, сөз және шығармашылық еркіндігін институционалдық тұрғыда нығайту қажеттігін баса айтты.
Сонымен қатар, шығармашылық қауым өкілдері жаңа Конституцияның тек құқықтық құжат қана емес, қоғамдық сананы жаңғыртатын, әділеттілік пен жауапкершілік қағидаттарын орнықтыратын рухани негіз болуы тиіс екенін атап өтті.
Талқылау қорытындысы бойынша жаңа Конституция жобасының негізгі бағыттары мен ұсынылған реформаларға қатысты қатысушылар тарапынан жалпы қолдау білдірілді.