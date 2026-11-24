Қазақстан жастарының 95%-дан астамы ел дұрыс бағытта дамып келеді деп санайды – ҚСЗИ зерттеуі
Тәуелсіздік – қоғам үшін ең басты бағдар
Тәуелсіздік әртүрлі буын өкілдері үшін бірдей маңызды: барлық жастағы респонденттер оны аса маңызды жеке құндылық ретінде атады.
Зерттеу нәтижесі барлық негізгі әлеуметтік-демографиялық топтар арасында елдің даму бағытына қатысты оң пікірдің басым екенін көрсетеді.
Осы орайда ең жоғары көрсеткіш 18–29 жас аралығындағы жастар арасында тіркелген. Бұл топтағы қолдау деңгейі – 95,1%.
Зерттеу азаматтардың ел дамуының негізгі бағыттарын қалай бағалайтынын көрсетті. Азаматтар бірлік пен заң үстемдігін нығайтуға, мәдениет, білім мен ғылымды дамытуға бағытталған мемлекеттік шараларға жоғары баға берген.
Сонымен қатар елдің даму бағытына берілген баға мен мемлекеттің азаматтардың талап-тілектерін ескеру қабілеті жайлы қоғамдық пікірдің арасында тығыз байланыс бар. Мемлекет азаматтардың арыз-шағымына ден қойып, олар көтерген мәселелерді шешуге күш салады деп санайтын респонденттердің басым бөлігі Қазақстанның даму бағытын да оң бағалайды.
Атап айтқанда, сауалнамаға қатысқандардың 82,4%-ы «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» қағидатының іске асырылуын оң бағалайды. Бұған 18–29 жас аралығындағы жастар ең жоғары баға берген (89,6%). 61 жастан асқан азаматтар арасында да аталған көрсеткіш жоғары деңгейде – 77,6%.
Осылайша, елдің жалпы даму бағытына қолдау білдіру деңгейінің жоғары болуы азаматтардың елімізде жүргізіліп жатқан реформаларға деген оң көзқарасымен тығыз байланысты.
Айта кетейік, қоғамдық пікір сауалнамасы ҚСЗИ тапсырысы бойынша 2026 жылғы 5 қазан мен 5 қараша аралығында жүргізілді. Іріктеме ауқымы – 8 105 респондент. Оған 17 облыс пен республикалық маңызы бар Астана, Алматы және Шымкент қалаларынан 18 жастан асқан азаматтар қатысты.
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