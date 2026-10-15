Қазақстан Төрт құрлық чемпионатын алғаш рет қабылдайды
Байрақты бәсеке 9-14 ақпан аралығында «Алматы Арена» кешенінде өтеді.
15 Қазан 2026, 23:22
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15 Қазан 2026, 23:2215 Қазан 2026, 23:22
74Фото: ҚР ҰОК
Бастапқыда жарысты Астанада өткізу жоспарланған еді. Алайда Қазақстанның конькимен жүгірушілер одағымен келісу нәтижесінде чемпионатты Алматыда өткізу туралы шешім қабылданды.
ҚР ҰОК мәліметінше, байрақты бәсеке 9-14 ақпан аралығында «Алматы Арена» кешенінде өтеді.
Айта кетейік, Қазақстан Төрт құрлық чемпионатын алғаш рет қабылдайды.
2025 жылы Михаил Шайдоров осы жарыста жеңімпаз атанса, 2015 жылы Денис Тен чемпион болды. Ал әйелдер арасында Элизабет Тұрсынбаева 2019 жылы қола жүлдеге ие болған.
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