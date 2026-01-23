Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қазақстан спортшылары шорт-тректен Қытайдағы турнирде төрт медаль жеңіп алды

Бүгiн, 00:20
ҰОК
Фото: ҰОК

Қазақстан жасөспірімдер құрамасы шорт-тректен Қытайдың Цитайхэ қаласында өтіп жатқан халықаралық турнирде сәтті өнер көрсетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

ҚР ҰОК мәліметінше, Ұлттық құрама бұл жарыста төрт жүлдеге қол жеткізді. Қазақстандық спортшылар ерлер және әйелдер эстафеталарында екі рет күміс медаль иеленді.

Сондай-ақ Алина Галечина 1500 метрлік қашықтықта үшінші нәтиже көрсетіп, қола жүлдеге ие болды. Сонымен қатар Қазақстан құрамасы аралас эстафетада да үшінші орынға ие болды.

Турнир 23 қаңтарда аяқталады.

