Қазақстан-Қытай шекарасы уақытша жабылады

Теміржол өткізу бекеттері штаттық режимде жұмысын жалғастырады.

30 Қыркүйек 2026, 03:15
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Мемлекеттік кірістер комитеті 30 Қыркүйек 2026, 03:15
30 Қыркүйек 2026, 03:15
105
Фото: Мемлекеттік кірістер комитеті
Қазақстан-Қытай шекарасындағы автокөлік өткізу бекеттері үш күнге жабылады.

ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің ақпаратынша,  Қытай Халық Республикасының құрылған күніне байланысты 1, 2 және 3 қазан күндері адамдар, көлік құралдары мен жүктер шекара арқылы өткізілмейді.

Бұл ретте теміржол өткізу бекеттері штаттық режимде жұмысын жалғастырады.

Ең оқылған:

Наверх