Қазақстан-Қытай шекарасы уақытша жабылады
Теміржол өткізу бекеттері штаттық режимде жұмысын жалғастырады.
30 Қыркүйек 2026, 03:15
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30 Қыркүйек 2026, 03:1530 Қыркүйек 2026, 03:15
105Фото: Мемлекеттік кірістер комитеті
ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің ақпаратынша, Қытай Халық Республикасының құрылған күніне байланысты 1, 2 және 3 қазан күндері адамдар, көлік құралдары мен жүктер шекара арқылы өткізілмейді.
Бұл ретте теміржол өткізу бекеттері штаттық режимде жұмысын жалғастырады.
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